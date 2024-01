Tunisie: «Caravanes de la sécurité de l'enfance » tous azimuts - S'auto-protéger, une culture qui s'apprend !

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors vient de lancer «Les caravanes de la sécurité de l'enfance». Il s'agit d'une campagne de sensibilisation et d'initiation des enfants à la prévention et à la gestion des risques relatifs aux accidents domestiques.

La prévention et la gestion des risques liés aux accidents domestiques constituent une culture à inculquer chez les jeunes dès l'enfance. Il s'agit d'une manière de se positionner, sereinement et savamment, dans une situation de danger à dissiper, non sans pertinence, et aux moindres dégâts.

Partant de cette optique, le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors vient de lancer «Les caravanes de la sécurité de l'enfance». Il s'agit d'une campagne de sensibilisation et d'initiation des enfants à la prévention et à la gestion des risques relatifs aux accidents domestiques. Cette campagne, ayant démarré le 3 janvier 2024 et se poursuivra jusqu'au 23 mai prochain, est concoctée conjointement avec l'Office national de la protection civile, et ce, dans le cadre de la convention de partenariat, signée le 17 novembre 2021, entre les deux parties concernées précitées.

Apprendre en s'amusant !

Ainsi, le coup d'envoi a été lancé par une première journée de sensibilisation qui a eu lieu au Centre de prime enfance à El Omrane, à Tunis. Munis d'un croquis représentatif d'une maison où les différents risques d'accidents domestiques ont été agencés, afin de mieux passer l'information, des agents de la Protection civile ont animé une première action de sensibilisation destinée aux enfants. Usant d'un vocabulaire simple et d'exemples faciles à assimiler, ils ont tenu à attirer l'attention du jeune public en l'impliquant dans le thème via une méthode interactive, fondée sur des mini-concours, ainsi qu'un programme d'animation ficelé à cet effet. L'objectif étant, non seulement d'informer, mais d'apprendre aux enfants à bien agir au bon moment.

%

Encore faut-il souligner qu'aussi simple que cela paraisse, l'enjeu demeure de taille pour les chérubins du moment où l'on parle d'éventuels dangers et d'accidents. Aussi, apprendre à contrôler sa peur pour bien gérer la situation et éviter le pire relève-t-il d'un apprentissage méthodique. D'ailleurs, rien qu'en apprenant à cerner les différents risques domestiques et à les éviter, l'enfant parviendra à réduire sensiblement le nombre des accidents domestiques dont il est victime.

5.000 enfants ciblés

Les journées de sensibilisation sur la sécurité des enfants dans l'espace domestique seront organisées dans tous les gouvernorats dans le but d'impliquer pas moins de 5.000 enfants. L'intérêt sera focalisé davantage sur les enfants habitant dans les zones rurales. Ce travail d'animation sur fond d'information touchera les différents espaces destinés aux enfants, notamment les complexes d'enfance, les centres intégrés des jeunes et des enfants ainsi que les clubs mobiles pour enfants et les jardins d'enfants étatiques.

Par ailleurs, et visant toujours l'optimisation de la sécurité des enfants dans l'espace domestique et dans ceux de substitution, notamment les espaces pour enfants, les organisateurs de cette campagne ont entamé une série d'actions blanches, destinées cette-fois-ci aux cadres de l'enfance. L'idée étant de leur apprendre à gérer les éventuels accidents domestiques comme les incendies et à apporter les premiers secours.