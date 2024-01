Tunisie: Jalel Kadri - «On saura s'en sortir...»

Le sélectionneur national, Jalel Kadri, a reconnu que son équipe «s'est compliqué la tâche après avoir livré un match modeste face à la Namibie», perdu sur le score de 1 but à 0.

«Je m'excuse auprès du public pour ce résultat», a déclaré Kadri à la conférence de presse, ajoutant que les joueurs ont été mis en garde contre l'équipe namibienne dont les points forts sont les passes longues.

«En première période, on a manqué d'impact physique, notamment en milieu du terrain, on n'a pas su gérer le second ballon. La sortie de Khenissi dès le premier quart d'heure nous a poussés à procéder à quelques changements au niveau de l'animation offensive», a-t-il expliqué. «La première mi-temps a été mauvaise sur tous les plans. On a effectué les changements nécessaires notamment au niveau du positionnement des joueurs, ce qui nous a donné plusieurs solutions. Nous avons créé quelques occasions surtout sur des balles arrêtées, mais on a échoué à les concrétiser. On a manqué terriblement d'efficacité», a-t-il reconnu.

«On a encaissé un but sévère en fin de match. J'assume notre entière responsabilité dans cette défaite. Mais il nous reste deux autres matches à disputer et nous aurons l'occasion de nous rattraper», a poursuivi Kadri.

Le coach national a reconnu, par ailleurs, que l'équipe de Tunisie a connu quelques difficultés au début de la préparation, notamment au niveau physique, pour manque de compétition, ce qui explique l'absence de rythme affichée lors de cette première rencontre.

«On s'est compliqué la tâche, mais on saura s'en sortir dans les deux prochains matches. On compte des joueurs expérimentés et talentueux qui sont capables de réagir et de relever le défi», a-t-il ajouté.