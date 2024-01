Congo-Brazzaville: Transferts - Bevic Moussiti Oko arrive à Concarneau

Libre depuis son départ de Boluspor, le 23 décembre 2023, Bevic Moussiti Oko s'est engagé en faveur de l'US Concarneau, 16e de Ligue 2.

Un an après son départ en Turquie, Bevic Moussiti Oko retrouve la Ligue 2 : l'avant-centre de 28 ans s'est, en effet, engagé ce jeudi en faveur des Thoniers de Concarneau, actuels 16es de Ligue 2.

L'ancien attaquant de Dunkerque, Quevilly-Rouen, du Havre, du Mans et Ajaccio a signé un contrat d'un an, avec une année supplémentaire en option. Il portera le numéro 13 et devra être rapidement opérationnel pour combler le départ à la Coupe d'Afrique des nations du Mauritanien Pape Ibnou Ba.

L'international congolais connaît bien la Ligue 2 puisqu'il y a disputé 82 matches, pour 13 buts et 7 passes décisives, sous les maillots du Havre, sans réussite, du Mans et surtout d'Ajaccio, où il avait effectué la meilleure saison de sa carrière en 2020-2021 (8 buts et 2 passes décisives en 34 matches).

Son départ en Turquie n'a pas eu le succès escompté : 9 matches de 1re division avec Ankaragüçü, 9 matches et 1 but de 2e division avec Boluspor. C'est désormais l'heure du rebond pour le physique et généreux avant-centre.