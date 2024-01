Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Une femme intérimaire à la tête de l'OCDH

Le 17 janvier, Nina Cynthia Kiyindou Yombo a été désignée directrice exécutive par intérim de l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH).

Nina Cynthia Kiyindou Yombo remplace Franck Aubin Tchibinda dont le contrat est arrivé à la fin. Le Conseil d'administration de la structure oeuvrant dans la défense et la promotion des droits de l'homme va se réunir dans les tout prochains jours. A cette réunion, l'intérimaire pourrait être confirmée à ce poste. Si c'est le cas, Nina Cynthia Kiyindou Yombo sera donc la première femme à diriger l'OCDH depuis sa création le 3 mars 1994.

La nouvelle dirigeante n'est pas étrangère à l'OCDH. Bien avant sa désignation comme directrice intérimaire, Nina Cynthia Kiyindou Yombo était la responsable du programme ressources naturelles et communautés forestières. Ainsi, en matière de défense et de promotion des droits de l'homme, elle s'est penchée sur les droits des peuples autochtones, la protection de l'environnement, notamment les zones qu'ils occupent. Une manière pour elle de contribuer à l'amélioration d'une gouvernance forestière respectueuse des droits de l'homme.

En rappel, l'OCDH, organisation non gouvernementale à but non lucratif, non confessionnelle et non partisane, de promotion, de défense et de protection des droits de l'homme, a été créé le 3 mars 1994 à Brazzaville par des journalistes, juristes, enseignants, médecins et étudiants sous l'impulsion de Parfait Moukoko. Ses activités reposent sur des programmes de gouvernance des ressources naturelles et des droits des communautés forestières ; l'assistance juridique et judiciaire ; l'assistance médicale et psychologique aux victimes de la torture ainsi que le programme recherche et développement sur les violations des droits de l'homme.