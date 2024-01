Congo-Brazzaville: Changement climatique - La FAO souligne l'importance de l'agriculture

Dans une déclaration publiée le 13 janvier, le chef de la division climat de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a souligné l'importance « cruciale » de l'agriculture dans la lutte contre le changement climatique, tout en préservant la sécurité alimentaire mondiale.

Dans un contexte où le climat mondial atteint des sommets inquiétants, la déclaration de Kaveh Zahedi survient au moment où l'année 2023 est confirmée comme étant la plus chaude jamais enregistrée. Selon les dernières annonces de l'Organisation météorologique mondiale, cette année a été officiellement reconnue comme la plus chaude depuis le début des relevés climatiques. Les chiffres alarmants indiquent que la température moyenne mondiale annuelle en 2022 a dépassé près de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, révélant l'urgence d'agir face à ces changements climatiques.

Kaveh Zahedi a mis en garde contre « l'indifférence à ces records alarmants », soulignant les implications majeures en termes d'événements météorologiques extrêmes tels que les incendies de forêt, les sécheresses et les inondations. Il a insisté sur le fait que ces événements touchent particulièrement les communautés agricoles en première ligne, notant ainsi la nécessité d'une action proactive. « Nous ne pouvons pas simplement être des observateurs passifs d'un climat en mutation, et l'agriculture a un rôle central à jouer », a-t-il déclaré.

Bien que les systèmes agroalimentaires contribuent à environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre, ils offrent également un potentiel considérable pour des actions climatiques positives. Kaveh Zahedi a expliqué que des pratiques agricoles plus résilientes, durables et efficaces peuvent fournir des solutions pour aider les pays à s'adapter et à réduire les émissions, tout en garantissant la sécurité alimentaire pour tous.

L'accent est mis sur le fait que l'agriculture durable peut contribuer à atteindre des émissions nettes nulles dans la production alimentaire. Le chef de la division climat de la FAO a souligné également le potentiel du secteur dans la production de l'énergie renouvelable, expliquant que les exploitations agricoles peuvent devenir des producteurs d'énergie renouvelable en utilisant des solutions énergétiques intelligentes.

Précisons que la FAO travaille activement avec les pays pour développer et mettre en oeuvre des solutions visant à rendre les systèmes agroalimentaires plus résilients face au changement climatique. Un exemple fructueux de cette collaboration est son partenariat avec le Fonds pour l'environnement mondial, qui a aidé plus de 120 pays dans des projets visant des avantages environnementaux mondiaux.

Kaveh Zahedi a souligné que près de 1,5 milliard de dollars ont été mobilisés, spécifiquement alloués à la mise en oeuvre de solutions durables, aboutissant à la gestion durable de plus de 100 millions d'hectares de terres. Cela a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 500 millions de tonnes, créant des avantages tangibles en termes d'emplois verts et de moyens de subsistance.

Cependant, l'ombre du changement climatique plane toujours, avec la projection que d'ici à 2050, jusqu'à 10 % des terres arables pourraient devenir inadaptées. Cette réalité a été soulignée lors de la Conférence des Nations unies sur le climat à Dubaï, où 159 chefs d'État et de gouvernement ont endossé une déclaration urgente sur l'agriculture durable, les systèmes alimentaires résilients et l'action climatique. Cette déclaration est alignée sur la stratégie de la FAO en matière de changement climatique et la nouvelle feuille de route mondiale, visant à éradiquer la faim sans dépasser le seuil de 1,5 degré Celsius fixé par l'Accord de Paris. « La FAO demeure engagée à soutenir les pays dans la mise en oeuvre de solutions intégrées à travers tous les secteurs agroalimentaires, démontrant ainsi que l'agriculture peut être un catalyseur essentiel pour façonner un avenir durable face aux défis climatiques majeurs », conclut le texte.