Congo-Brazzaville: Appel à candidatures - Un concours de poésie pour les francophones

Auteur ou autrice de poèsie ou encore éditeur(rice) sont invités à participer à la quatrième édition du Prix francophone international du Festival de la poésie de Montréal en soumettant leur candidature. Le festival sera organisé en partenariat avec plusieurs institutions reconnues de la Francophonie. Les candidat (e) s ont jusqu'au 12 février 2024 pour soumettre leur candidature et avoir plus d'informations à l'adresse. Le concours se tiendra du 26 mai au 2 juin 2024 à Montréal.

Le ou la candidate doit être citoyen d'un des pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie et avoir publié cinq titres au moment du dépôt de sa candidature (ces titres doivent être mentionnés dans la notice biobibliographique). Il doit déposer un exemplaire en format PDF via le formulaire, ainsi qu'une notice biobibliographique. L'oeuvre soumise doit être une création en langue française et avoir été publiée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, parue dans l'un des pays ou des communautés membres de l'Organisation internationale de la Francophonie.

Le recueil doit être en format PDF, doit avoir une courte biobibliographie du candidat avec la liste d'au moins cinq de ses titres de poésie publiés par des maisons d'édition reconnues. Un éditeur ou une éditrice peut soumettre plusieurs recueils, à condition de créer une nouvelle fiche d'inscription pour chacun des ouvrages.

Chaque année, le festival décerne un Prix littéraire et récompense un auteur ou une autrice francophone pour un recueil poétique. Il a pour objectif de sensibilise le grand public à la poésie actuelle des pays et communautés de la Francophonie, d'encourager le renouvellement de la langue française par une création poétique ouverte à la diversité culturelle ; stimuler les échanges et susciter les rencontres entre les poètes et tous leurs publics à travers le monde francophone ; augmenter la présence du livre de poésie numérique dans les boutiques en ligne ; concourir à la découverte de la poésie francophone. Le festival regroupe tous les genres de poésie, près de deux cents poètes et une quarantaine d'activités présentées à travers la ville de Montréal.

Signalons que le concours se déroule en trois étapes : la première sélection consiste à divulguer le jour de la Francophonie, le 20 mars 2024 (vingt titres) ; la seconde sélection (dix titres) à la troisième semaine d'avril 2024. Le nom du lauréat sera dévoilé pendant le festival. Le Prix francophone international du festival de la poésie de Montréal a été créé en 2020. Il récompense une oeuvre poétique par la qualité de ses recherches formelles et thématiques.