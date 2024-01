Afrique: La présélection de futsal convoquée pour la CAN au Maroc

Luanda — Trente (30) joueurs ont été convoqués aujourd'hui (mercredi), à Luanda, pour faire partie de la présélection angolaise senior masculine de futsal, en vue du Championnat d'Afrique (CAN'2024), qui se tiendra du 11 au 17 avril au Maroc.

La liste a été dévoilée par l'entraîneur Marcos Antunes, lors de la signature du partenariat entre la FAFUSA et Centrooptico, qui a eu lieu dans l'une des cliniques de cette dernière, dans la capitale angolaise. Il s'agit, un projet qui aide les enfants et adolescents défavorisés, à travers le sport.

A l'occasion, l'entraîneur a souligné que l'objectif de la sélection angolaise dans la compétition est d'améliorer la troisième place obtenue en 2020, également au Maroc, et de garantir la qualification pour le Championnat du Monde, prévu en septembre, en Ouzbékistan.

La concentration de la présélection est prévue ce samedi (23 janvier) et deux jours plus tard, le groupe partira pour la ville de Lubango, province de Huila, il restera jusqu'au 9 février, pour la première phase de préparation.

La deuxième phase, où seront définis les joueurs de la CAN, se déroulera dans la province de Benguela, de février à mars. L'entraîneur a expliqué que, dans cette première phase, les joueurs sélectionnés sont ceux qui jouent dans les clubs en Angola, et ultérieurement seront appelés deux, qui évoluent au Portugal.

Lors de la dernière édition de la CAN'2020, qui s'est également déroulée au Maroc, l'Angola a pris la troisième place, après avoir battu la Libye, 2-0, et s'est qualifié pour la Coupe du monde qui s'est déroulée en Espagne (2021).

Voici les joueurs appelés :

Gomito, Dennis, Nelsinho, Laésinho et Laelcio (gardiens de but), Any, Bráulio, Dias, Levi et Mano (ailier gauche), Pesado et Prado (ailier droit), Bustah, Kaluanda, Osvaldo, Titoe Nuno (universel), César, Chico, Diogo, Helber, Hernes, Kliverth, Lélio et Zipa (pivots), Carlos, Kota, Paulo Ricardo, Adérito, Bruno Mendes et Reveldinho (fixes).

L'équipe technique est composée de Marcos Antunes (entraîneur principal), Victor Syko et Hélio Medeiros (entraîneurs adjoints), Tomás Clemente (kinésithérapeute).