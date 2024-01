Tunisie: La CDC lance une ligne de financement de 200 millions de dinars en faveur des PME

Tunis — Une ligne de financement de 200 millions de dinars dédiée à la souscription aux Fonds d'investissement de restructuration et de relance des Petites et moyennes entreprises (PME) en difficultés a été lancée par la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), le bras financier de l'Etat, a annoncé la Caisse jeudi.

Financée à hauteur de 120 millions de dinars par le Fonds arabe de développement économique et social (FADES), cette ligne consiste en un dispositif d'aide spécifique aux PME, lequel est proposé dans le cadre du programme de relance de l'économie tunisienne adopté par le gouvernement, a indiqué la directrice générale de la CDC, Néjia Gharbi, jeudi, au cours d'un atelier intitulé « Private equity : état des lieux et nouveaux programmes à la CDC ».

Et d'ajouter que le montant restant (80 millions de dinars) sera mobilisé par la CDC qui apportera une contribution à hauteur de 40% dans 20 fonds destinés à cette mission.

Gharbi a fait savoir que l'objectif est de fournir des liquidités et des ressources financières aux PME pour assurer leur stabilité financière tout en leur permettant de développer leurs activités.

Cette ligne favorisera la résolution des problèmes liés à la sous-capitalisation des PME et à leur surendettement notamment celles qui n'ont plus accès au financement bancaire, a précisé de son coté, le responsable de Pôle Métiers à la CDC, Karim Bououni.

Il s'agit également d'assurer un financement de haut bilan aux PME ayant un potentiel de développement, de leur fournir les moyens d'améliorer leur situation financière, de mobiliser des financements et d'assurer une stabilité financière et un développement du tissu économique des PME, a-t-il appuyé.

// De nouveaux fonds pour appuyer la résilience des PME

La CDC vient de lancer également le fonds « Impact » qui vise à soutenir les acteurs dans les régions afin de favoriser le développement régional, de contribuer à la stabilité politique, de créer des clusters et de renforcer des pôles d'expertises régionales.

Doté d'un financement de 100 MD, ce fonds se veut la réponse de la CDC aux entreprises tunisiennes opérant dans les régions. Il s'agit d'y aider à surmonter les déséquilibres de développement, les problèmes structurels et à assurer une trajectoire de croissance en stimulant l'investissement, a indiqué Koubeyel Elabed, responsable à la CDC.

La Caisse procède actuellement, à la levée de fonds et les premieres interventions "d'Impact" seront mises en oeuvre en oeuvre grâce à un financement en cours de discussions avec la Banque Mondiale (BM).

A cet égard les interventions "d'Impact" seront concentées sur les entreprises qui favorisent la conciliation des aspects financiers avec les aspects sociaux et environnementaux, a-t-il dit.

L'objectif est de favoriser la création de valeur, la montée en chaîne, la création d'emploi décent, durable et à plus forte valeur ajoutée, en misant sur les filières régionales et les centres d'expertise.

En complément de ce fonds, la CDC a mis en place le Fonds « Relais », qui vise à offrir une solution de sortie aux autres Fonds d'investissement/Sicars (Cash-out), pour continuer à soutenir les entreprises de leurs portefeuilles.

D'une taille cible de 100 millions de dinars, ce mécanisme, qui est également en phase de levée de fonds, cible prioritairement les PMEs ayant démontré leur résilience et offrant un fort potentiel de reprise et de croissance.

Au cours de la période 2012/2022, la CDC a soutenu activement les PME à travers la souscription à divers fonds d'investissements, a rappelé la directrice générale du CDC.

Grâce à des souscriptions totalisant 446 millions dinars, dans 26 fonds à la fin de 2022 (dont 21 locaux et 5 internationaux), la CDC a contribué à la création de sociétés de gestion et de fonds d'investissement, renforçant ainsi le marché du Private Equity en Tunisie, a-t-elle rappelé.

Au total, 188 projets ont été crées grâce aux investissements de la caisse, dont 80 dans les zones de développement régional. Ces investissements ont généré 21 481 créations et maintiens d'emplois durables, dont 6 752 pour les femmes et 5 716 pour les jeunes.

Ghada