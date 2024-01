Afrique: CAN 2023 / Aliou Cissé (Coach Sénégal) - « Il ne faut pas enterrer le Cameroun »

En conférence de presse ce jeudi avant le match Sénégal-Cameroun, Aliou Cissé a donné ses impressions sur l'adversaire. Le sélectionneur du Sénégal reste méfiant tout même de cette équipe de Lions Indomptables. Il est revenu sur ses joueurs à l'infirmerie, avant de terminer avec une réponse hilarante sur son problème de salaire.

Méfiance des Lions Indomptables

C'est l'une des affiches phares de cette CAN 2023. Pour le compte de la 2e journée de ce groupe C, le Sénégal et le Cameroun s'affronteront ce vendredi à 17h00 au Charles Konan Banny Stadium de Yamoussoukro. Ils n'ont pas connu la même entame dans la compétition. Le tenant du titre sénégalais n'a pas fait le moindre détail, face à la Gambie (3-0). De son côté, le Cameroun a été accroché par la Guinée (1-1). Il n'a pas réussi à s'imposer malgré une supériorité numérique d'une mi-temps. Pour Aliou Cissé, le Cameroun est une bête de compétition donc il ne faut l'enterrer très tôt

« Le Cameroun n'est plus à présenter. C'est une grande nation. Ils ont perdu en septembre dernier face à nous mais le contexte est différent. Le Cameroun est une bête de compétition donc il ne faut l'enterrer très tôt. Demain, ce sera un autre style de match, mais on l'a bien préparé,» a confié Aliou Cissé en conférence de presse d'avant-match. » a déclaré Cissé

%

Point sur l'infirmerie du Sénégal

Pour ce match , les Lions de la Teranga devraient être privés de joueurs importants.En Effet, Moussa Niakhaté et Youssouf Sabaly sont incertains.Le premier cité, s'est blessé à la cheville après avoir été touché lors du match contre la Gambie lundi dernier. Sabaly, lui, est également incertain en raison d'une blessure aux adducteurs.

En l'absence de Niakhaté, Aliou Cissé devrait aligner Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo en défense centrale. Le sélectionneur sénégalais pourra également compter sur le retour de Fodé Ballo-Touré, qui a repris l'entraînement. Outre Niakhaté et Sabaly, Abdallah Sima est également incertain pour le match contre le Cameroun. Le jeune attaquant souffre d'une petite gêne au niveau des adducteurs. En revanche, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy et Pape Matar Sarr ont tous rejoint le groupe sénégalais. Les trois joueurs étaient absents lors du premier match contre la Gambie en raison de blessures.

Réponse de Cissé sur les six mois sans salaire

Un journaliste camerounais a souhaité revenir sur cette situation (ndlr : rumeur sur six mois sans salaire). Et il l'a fait à sa manière... « On a lu que vous étiez depuis 6 mois sans salaire, est-ce que le Sénégal a pu régler ce problème ou bien c'est un entraîneur qui a faim qui conduit actuellement l'équipe nationale dans cette CAN ? », a lancé le journaliste avant d'être coupé par l'attaché de presse de la CAF. Souriant, Aliou Cissé a tout de même tenu à répondre. « C'est un entraîneur qui a faim qui conduit actuellement le Sénégal ». Voilà qui devrait donner un petit élément de réponse.

Les deux équipes sont favorites pour la qualification pour les quarts de finale. Le Sénégal, qui a remporté la CAN en 2022 au Cameroun, aura à coeur de confirmer son statut de favori. L'équipe de Rigobert Song, voudra également obtenir un bon résultat à l'issu de ce match pour se mettre à l'abris dans ce groupe considéré comme celui de la mort (Cameroun,Gambe, Guinée et Sénégal).