Congo-Kinshasa: Elu Député National dans le territoire de Lisala/Mongala - Bienvenu Mangonza Bayekele remercie ses électeurs

Il y a quelques mois, j'avais lancé un appel pathétique aux filles et fils de la province de la Mongala de me donner la main pour écrire ensemble une nouvelle page d'histoire de notre territoire de Lisala en particulier, et la Province de la Mongala en général... Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, pour la matérialisation de cette vision après le suivi de cet appel à travers mon élection massive sans appel aux élections du 20 décembre 2023.

Ce matin, je voudrais, de prime à bord, féliciter le Chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son élection à ciel ouvert avec motion distinction, et lui souhaiter un fructueux deuxième mandat, mais également féliciter et remercier l'Autorité morale du Puna, le Coordonnateur Général des Forces politiques et sociales alliées à l'Udps ( FPAU ), j'ai cité Son Excellence Elysé Bokumwana Maposo pour son coaching aujourd'hui payant ...

Je remercie vivement mes électeurs répandus dans le territoire de Lisala à travers tous les secteurs, sans oublier ma base naturelle de Binga ...

Ici, je pense à tous les hommes de Dieu qui m'ont soutenu à travers leurs prières ...

Je pense une motion spéciale à mon équipe de campagne que j'ai denommée la Team 125 pour le travail de titan qu'ils ont abattu...

Je remercie les militants et les cadres du Parti Puna du territoire de Lisala, mais aussi les autres candidats et militants des autres partis politiques qui m'ont fait confiance et m'ont soutenu durant tout le moment de la campagne électorale et lors des élections du 20 décembre.

Je suis conscient, conscient de l'immense tâche que vous m'avez confiée au regard de nombreux défis à relever dans notre territoire de Lisala, partant de la situation précaire dans laquelle vit la majorité de nos populations dans le territoire de Lisala, que j'ai vécue personnellement lors de ma tournée de campagne électorale...

Mais je reste convaincu qu'avec l'aide de Dieu, et l'accompagnement de vous tous, nous allons travailler la main dans la main pour jeter des bases solides et écrire ensemble une nouvelle page d'histoire pour notre territoire de Lisala en particulier, et la Province de la Mongala en général, et tout cela pour le bénéfice des générations futures ...

Que Dieu vous bénisse, je vous remercie !