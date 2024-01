Afrique: CAN - Face au Sénégal, le Cameroun va retrouver le sens de l'efficacité, selon Song

Yamoussoukro — Le Sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a promis, jeudi à Yamoussoukro, que son équipe va retrouver le sens de l'efficacité et sera à la dimension de sa réputation face au Sénégal dans ce duel de Lions de la deuxième journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

« Demain(vendredi ), vous verrez une autre image de nous. Nous allons retrouver notre sens d'efficacité. Ce sera un match à la dimension de l'équipe. Lorsque nous nous retrouvons dans ce genre de situation, nous sommes confiants », a-t-il dit.

Il s'exprimait en conférence de presse en compagnie de son ailier gauche, Georges-Kevin Nkoudou, à la veille du match de la deuxième journée du groupe C contre le Sénégal.

« Ce 2e match est important pour nous. Nous avons fait tous les correctifs pour mettre en place une tactique qui va nous permettre de sortir de cette rencontre avec une victoire », a-t-il ajouté.

Le technicien camerounais a admis que son équipe » n'a plus droit à l'erreur ».

« Nous allons tout faire pour prendre ces trois points. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous ne ferons plus les mêmes erreurs. Vous verrez une autre image de nous. C'est un match de jouer contre le Sénégal. Cela va nous permettre de nous remettre dans la compétition », a-t-il promis.

Rigobert Song a rassuré que l'efficacité de l'équipe du Sénégal »ne fait pas peur » à son groupe et que le plus important, c'est la manière avec laquelle son équipe va marquer ses buts.

« C'est une finale. Nous voulons les trois points. Nous sommes passés à côté de ce que nous voulions, lors de notre premier match. Nous avons tous envie de faire en sorte que le 2e match se passe bien. Nous devrons entamer la partie avec l'état d'esprit de chercher les trois points », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur du Cameroun a reconnu que le Sénégal a une belle génération de footballeurs, mais que son équipe a toujours été au dessus. « Nous allons confirmer cela, vendredi », a-t-il dit confiant.

« Ce sera un match serré. Ce sera l'équipe la plus soudée et la plus forte mentalement qui va s'en sortir, a soutenu Nkoudou.

Selon l'ailier gauche de Damac Football Club en Arabie Saoudite, le Sénégal est un des favoris, mais le Cameroun est une « grosse équipe ». « Le match sera difficile pour les deux équipes. Nous avons les arguments pour les mettre en difficultés », a-t-il dit.

Le Sénégal a remporté son premier match contre la Gambie (3-0). Le Cameroun s'est contenté d'un nul (1-1) face à Guinée.