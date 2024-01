Afrique: CAN - Aliou Cissé aborde le match Sénégal-Cameroun avec "sérénité et confiance "

Yamoussoukro — L'équipe nationale du Sénégal ne va pas aborder son match contre le Cameroun dans un état « d'esprit revanchard », mais plutôt avec « sérénité, humilité et confiance » pour s'imposer lors de cette rencontre de la deuxième journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a soutenu, jeudi, à Yamoussoukro, son sélectionneur, Aliou Cissé.

« Nous aborderons ce match avec sérénité et humilité et avec l'envie de continuité son chemin. Les matchs entre le Sénégal et le Cameroun n'ont jamais été une partie de plaisir. Le football nous réunit pour 90 mn et nous n'avons pas cet esprit de revanche contre les Camerounais », a-t-il soutenu en conférence de presse à la veille du match de la deuxième journée du groupe C.

Les Lions du Sénégal se sont imposés, 3-0, lors de la première journée contre le Gambie. Le Cameroun n'a pas fait mieux qu'un match nul, 1-1, contre la Guinée.

« C'était important pour le Sénégal de rentrer dans la compétition avec une victoire. Cela motive les joueurs. Nous sommes prêts. Ce sera un autre style de match que nous avons bien préparé », a dit Cissé.

Selon lui, le Cameroun n'est plus une équipe à présenter. « C'est un grand d'Afrique. Il a de grosses individualités. Nous les avons battus en octobre, en amical mais le contexte n'est pas le même. Il ne faut pas s'enflammer. Le Cameroun reste une bête de compétition. Nous aurons à affronter une équipe qui veut redorer le blason pour son 2e match. Ce sera une rencontre disputée entre deux équipes de grands joueurs », a-t-il soutenu.

Pour Aliou Cissé, « le Sénégal a un effectif assez compétitif où chaque joueur peut jouer et c'est une aubaine pour un entraîneur ». « C'est cette solidarité que je veux dans cette équipe. Peu importe qui rentre sur le terrain. Nous espérons que les rectificatifs apportés lors du match contre la Gambie nous serviront pour ce match », a-t-il dit.

Interpellé sur le fait que les attaquants n'aient pas marqué contre la Gambie, Cissé a reconnu que ces avant-centres sont moins prolifiques et que l'équipe doit, par rapport au ratio d'occasions obtenus, marquer plus de buts. « En revanche, mettre trois buts pour son premier match à la CAN, c'est bien », s'est-il réjoui.

« Nous sommes tous en bonne forme. Nous sommes venus défendre notre pays. L'équipe est prête à jouer ce match à 200%. S'ils veulent la guerre, ils l'auront », a déclaré le milieu de terrain du Sénégal, Idrissa Gana Gueye qui a pris part à la rencontre avec la presse.

Le Sénégal compte des souvenirs douloureux face au Cameroun en CAN notamment une défaite en finale en 2002 et une élimination en quart de finale en 2017.