Afrique: Idrissa Gana Gueye, milieu de terrain des « lions » - « Si les camerounais vont à la guerre, ils vont nous trouver »

On abordera ce match comme on a bien abordé le dernier match. C'est-à-dire bien se concentrer, respecter les consignes du coach, jouer le match à 200%, ne pas calculer l'adversaire et surtout se concentrer sur ce que le coach va nous demander de faire. Parce que lui (le coach) et son staff ont bien étudié cette équipe camerounaise et je pense qu'ils ont les clés pour nous faire gagner ce match. Donc si on fait ce qu'il faut et qu'on joue tous à notre niveau, le match se passera bien et on le gagnera.

Ce qu'on a aujourd'hui de plus, tout le monde le sait, c'est l'expérience. Ça fait des années que certains joueurs ont vécues avec le coach et ils ont fait plusieurs CAN avec lui. Ils connaissent le chemin qui nous a menés à la victoire au Cameroun. On est là pour essayer de refaire la même chose, essayer de garder le même état d'esprit. C'est-à-dire dire bien vivre en groupe. Nous les anciens, on est là pour avoir une bonne vie de groupe et que tout le monde tire dans le même sens. C'est-à-dire que c'est le Sénégal qui gagne. S'ils vont à la guerre (les camerounais), ils vont nous trouver. On sera prêts pour répondre présent. Je pense qu'on est bien préparés pour ça. Tout le monde est prêt.