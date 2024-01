Afrique de l'Est: L'Éthiopie rejette la déclaration publiée par la Ligue arabe sur le récent accord du pays avec le Somaliland.

<strong>Addis Abeba — : - Le ministère des affaires étrangères a rejeté la déclaration publiée par la Ligue arabe et le ministre égyptien des affaires étrangères sur le récent protocole d'accord signé par l'Éthiopie avec le Somaliland.

Dans une conférence de presse qu'il a donné aujourd'hui aux journalistes, le porte-parole du ministère, l'ambassadeur Meles Alem, a répondu aux questions des médias concernant la déclaration publiée par la Ligue arabe et le ministère égyptien des Affaires étrangères sur l'accord de débouché maritime entre l'Éthiopie et le Somaliland.

À cet égard, la déclaration de la Ligue arabe et du ministre égyptien des Affaires étrangères est inacceptable, a noté Meles.

La déclaration du ministre égyptien des Affaires étrangères accusant l'Éthiopie d'être devenue une source d'instabilité dans la région est également une invention et inutile, a-t-il déclaré, ajoutant que l'Éthiopie est un pays qui a travaillé dur pour la paix et la stabilité de la région. L'ambassadeur Meles a en outre noté que la déclaration de l'Égypte n'était pas utile par rapport aux relations bilatérales de longue date entre les deux pays.

D'autre part, la semaine diplomatique et l'exposition au Musée des Sciences ont continué à attirer un certain nombre de visiteurs de tous horizons et répondent aux objectifs du ministère de faire comprendre au public la riche histoire diplomatique de l'Éthiopie et d'apprécier le rôle que le ministère a continué à jouer dans la promotion des intérêts du pays, a déclaré Meles.

Il a également mentionné que l'exposition montre le succès et les défis des activités diplomatiques multilatérales et bilatérales actuelles de l'Éthiopie.

L'exposition sensibilise le public aux relations multilatérales et bilatérales de l'Éthiopie, a noté l'ambassadeur.

Des ambassadeurs éthiopiens du monde entier, des chefs de mission et des responsables du ministère ont également assisté à la réunion annuelle et discuté des questions d'actualité. S'exprimant au Forum économique mondial de Davos, l'ambassadeur Meles Alem a déclaré que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Demeke Mekonnen participait au forum qui vise à discuter des questions géopolitiques actuelles qui nécessitent l'attention des dirigeants mondiaux et des riches individus.

Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Arga, participe également au 19e Sommet du Mouvement des non-alignés (NAM) à Kampala, en Ouganda.