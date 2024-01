Congo-Kinshasa: Irumu - Les FARDC et l'UPDF renforcent leur présence pour rassurer la population

Les forces conjointes ont renforcé, depuis quelques jours, leur présence dans certaines localités de la chefferie de Banyari Tchabi au Sud d'Irumu (Ituri).

A travers cette présence, ces deux armées visent à rassurer la population qui vivait dans la psychose, à la suite des menaces des rebelles ADF dans la région.

La communauté Nyali a demandé aux FARDC et à l'UPDF de se déployer également dans le groupement Tondoli où les habitants sont depuis trois ans en déplacement.

Le président de la communauté Nyali a rapporté que depuis le début de ce mois, ces forces conjointes ont étendu leurs positions dans les localités de Malibongo, Malaya et Sengi, en vue de garantir la sécurité de la population et de promouvoir les activités économiques et agricoles.

Ces activités tournaient au ralenti à cause de la présence des rebelles ADF dans la forêt.

Des sources locales saluent les efforts conjoints des FARDC et de l'UPDF de stabiliser la zone. Le résultat de ces efforts est le retour de plus de 10 000 déplacés depuis environ une année dans la chefferie de Banyari-Tchabi, à 120 kilomètres au sud de Bunia.

Leur présence a également permis à la population locale de relancer les activités agricoles dans plusieurs localités et l'ouverture du trafic sur le tronçon fréquenté de Bunia-Eringeti.

Cependant, les autorités locales et notables déplorent des attaques sporadiques des ADF ayant fait au moins huit morts et 17 personnes enlevées à Baleyi, Busio et Tondoli en décembre 2023.

Elles estiment que ces deux forces conjointes devraient en outre s'étendre dans la profondeur de la forêt pour démanteler ces rebelles qui y ont établi leur bastion.