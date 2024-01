Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Janvier 2024

Côte d’Ivoire : Après la défaite des Éléphants - Les Ivoiriens invités à « l’accepter pour aller de l’avant »

Les Eléphants de Côte d’Ivoire ont chuté face aux supers Eagles du Nigeria (0-1), au cours de leur deuxième sortie au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé. A l’issue de cette rencontre, le 4e adjoint au maire d’Abobo, Dr Kpan Georges, a suivi de bout en bout ce match à l’Agora d’Abobo, en compagnie d’une forte délégation du conseil municipal, a félicité les pachydermes ivoiriens pour la qualité de leur jeu et invité les Ivoiriens à accepter la défaite pour aller de l’avant. « Les Ivoiriens ont vraiment joué. Quand i l y a un pénalty c’est difficile. Nous avons tous vu la qualité du match. Et dans toute chose, il faut toujours que le meilleur gagne. Le football reste le football, il faut accepter pour aller de l’avant », a conseillé l’adjoint de Kandia Camara. Aussi, a-t-il encouragé les Eléphants.(Source : fratmat.info)

Mali : Diplomatie- Echange amical entre Ahmed Attaf et son homologue malien Abdoulaye Diop à Kampala

Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu un échange amical avec son homologue malien, Abdoulaye Diop, à Kampala, en Ouganda. Les deux hommes se sont rencontrés en marge du 19e Sommet des pays du Mouvement des non-alignés. La page de la brouille passagère entre l’Algérie et le Mali est ainsi définitivement tournée. (Source : abamako.com)

Nigeria : Can 2023/ 2ème journée Groupe A- les Super- Eaglesn arrachent la victoire à la Côte d’Ivoire (1-0)

La Côte d'Ivoire, pays organisateur de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can) , a été battue (0-1) jeudi soir par les Super Eagles du Nigéria au stade olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé au terme d'un match âprement disputé et comptant pour la 2ème journée du groupe A de cette compétition. Ce duel ouest-africain très attendu dans cette phase de poule de ce tournoi, a tenu toutes ses promesses. Le but nigérian a été inscrit sur penalty ( 55ème) à la seconde période de cette confrontation par William Troost Ekong après une faute de la défense ivoirienne sur Victor Osimhen, l'attaquant vedette des Super Eagles. (Source : abamako.com)

Gabon : Politique / Nommé vice-Premier ministre - Le Pr Alexandre Barro Chambrier exprime sa gratitude à la Ctri

Le Pr Alexandre Barro Chambrier a exprimé ce mercredi 16 janvier 2024, sa fierté et son humilité suite à sa nomination au poste de Vice-Premier Ministre, chargé de la Planification et de la Prospective, par le Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.Dans une déclaration sur twitter, empreinte de reconnaissance envers le chef de l'État et le Premier Ministre Raymond Ndong Sima, le Pr Barro Chambrier considère cette nomination comme un honneur et une opportunité d'œuvrer pour le bien-être socio-économique des Gabonais. (Source : alibreville.com)

Rca : Justice et lois- Les avocat d’un ancien président d’institution dénonce un acharnement judiciaire

En Centrafrique, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Karim Meckassoua, a été condamné à perpétuité et à la saisie de ses biens mercredi. Il était poursuivi pour, entre autres, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, accusé de collusion avec les rebelles de la CPC, ce qu'il a toujours nié. Sa défense dénonce un acharnement politique et judiciaire. En septembre, 23 personnes dont l'ex-président Bozizé avaient été condamnées dans le même dossier. Ce verdict a été rendu lors de la session criminelle de la cour d'appel de Bangui, en l'absence de l'ancien candidat à la présidentielle, qui vit en exil en France depuis deux ans et demi. Abdou Karim Meckassoua a quitté discrètement Bangui le 15 août 2021. Il avait été précédemment destitué de sa position de président de l'Assemblée nationale en 2018, puis déchu le 11 août 2021 de son statut de député. (Source : Rfi)

Burkina Faso : Transition- Le gouvernement dénonce une tentative de déstabilisation avortée et le démantèlement en cours du réseau

Dans un communiqué signé du porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, les autorités du Burkina Faso annoncent avoir démantelé un réseau de déstabilisation du pays. Selon l’annonce, ce réseau implique aussi bien des militaires en fonction que des militaires radiés, des civils et des activistes entre autres. Le Gouvernement informe le Peuple burkinabè, que depuis le 13 janvier 2023, les services de sécurité sont à pied d’œuvre pour démanteler un réseau de déstabilisation du Burkina Faso. Ce réseau, qui implique aussi bien des militaires en fonction que des militaires radiés, des civils et des activistes entre autres, planifiait de déstabiliser les institutions du Burkina Faso et de mettre un coup d’arrêt brutal au processus de Refondation pour la dignité, l’intégrité, la liberté et la souveraineté de notre pays. (Source : aouaga.com)

Ghana : Football/Can 2023- Match nul ( 2-2) entre les Pharaons de l’Égypte et les Black stars

Opposés jeudi soir au stade Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan lors d’un match de la deuxième journée du groupe B de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) de football, les Black stars du Ghana et les Pharons de l’Égypte se sont neutralisés ( 2-2).Ce sont les Black stars qui ont ouvert le score à la fin de la première mi-temps ( 45+3) sur un exploit individuel de Mohammed Kudus.De retour de la récréation les Pharaons de l’Égypte rétablissent la parité ( 1-1) grâce à Omar Marmoush ( 69è mn).Jordan Ayew et ses coéquipiers multiplient les offensives dans le camp des Black stars et sont récompensés par un deuxième but de Mohamed Kudus à la 71ème minutes. (Source : adakar.com)

Togo : Diplomatie- A Lomé, Faure Gnassingbé et Wang Yi passent en revue la coopération sino-togolaise

Le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, en visite de travail de deux jours à Lomé, s’est entretenu le mercredi 17 janvier 2024 avec le président togolais Faure Gnassingbé. L’occasion pour les deux personnalités de passer en revue la coopération bilatérale entre Lomé et Pékin. Le diplomate chinois et le leader togolais ont précisément fait le point de leurs relations dans les domaines comme l’économie, les infrastructures, la santé, l’agriculture, l’éducation et la culture. En effet, les deux pays entretiennent d'importantes relations dans ces domaines. Sur le plan économique par exemple, la Chine est l'un des principaux partenaires du Togo. De janvier à juillet 2023, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 2,3 milliards de dollars, correspondant à une hausse de 14 % en glissement annuel. (Source : alome.com)

Bénin : Réligion - Le champ de compétence de l’Agence pour la gestion de la logistique étendu au Hadj

En conseil des ministres du mercredi 17 Janvier, le gouvernement a actualisé les statuts de l’Agence pour la Gestion de la Logistique avec un champ de compétence plus étendu. Au Bénin, le gouvernement a récemment mis à jour les statuts de l’Agence pour la Gestion de la Logistique des officiels. Lors du Conseil des ministres du mercredi 17 janvier 2024, l’Exécutif a annoncé de nouvelles mesures relatives aux domaines d’intervention de l’Agence, notamment en ce qui concerne le suivi du déroulement du pèlerinage à la Mecque. Cette révision des statuts vise à élargir les attributions de l’agence afin de lui permettre de superviser, notamment, le bon déroulement du pèlerinage à la Mecque, sous la coordination du Comité d’orientation et de supervision de l’organisation annuelle du Hadj. (Source : acotonou.com)

Niger : Niamey - Le Fssp continue de recevoir les contributions des bonnes volontés

Le Vice-président du Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie (Fssp), M. Amadou Brah a réceptionné, le lundi 15 janvier 2024 au Centre de Conférence Mahatma Gandhi de Niamey, les contributions venant des bonnes volontés dans le cadre de l’appui au Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (Cnsp).Notons que pour la semaine du 5 au 12 janvier, le FSSP a enregistré des contributions de l’ordre de 96 946 059,00fcfa en numéraire, 32 206 750 F CFA en nature pour un total de 129 152 809 F CFA. (Source : Anp)

Comores : Moroni - Couvre-feu instauré suite à la réélection contestée d’Assoumani pour un 3ème mandat

Un couvre-feu nocturne a été instauré mercredi sur l’archipel des Comores, après des heurts entre protestataires et forces de l’ordre dans la capitale. Ces heurts interviennent au lendemain de l’annonce de la victoire au premier tour du sortant Azali Assoumani à la présidentielle, émaillée de « fraudes », selon l’opposition.« Un couvre-feu a été instauré », a annoncé dans la soirée à la télévision nationale le délégué à la Défense, Youssoufa Mohamed Ali. Selon le décret paru dans la foulée, la mesure qui entre en vigueur immédiatement place Moroni sous couvre-feu entre 19H00 (16H00 GMT) et 06H00 (03H00 GMT), ainsi que le reste du territoire entre 22H00 (19H00 GMT) et 06H00.Tout au long de la journée, dans les rues de Moroni, des barrages de fortune faits de bouts de bitume, de pierres et d’appareils électroménagers ont été dressés sur la chaussée. De nombreux commerces sont restés fermés. ( Source :africaguinee.com)

Guinée : Diplomatie- L’ambassadeur des Usa adresse une lettre au Colonel Mamadi Doumbouya

Cette année s’est achevée sur une triste note. L’incendie tragique survenu au dépôt central d’hydrocarbures de Kaloum a été un véritable coup dur, mais il nous a permis de témoigner de notre solidarité à l’égard de la Guinée en faisant un don immédiat de 100 000 dollars américains pour venir en aide à 4 000 Guinéens, dont 1 000 ayant perdu leur logement. C’est avec un profond sentiment de partenariat que je jette un regard sur ces progrès et d’autres avancées réalisées dans le cadre de la collaboration entre les États-Unis et la Guinée en 2023. Cette lettre témoigne de notre engagement indéfectible et met en exergue les réalisations concrètes de notre coopération bilatérale.( Source :africaguinee.com)

Sénégal : Grève dans le secteur de la Justice- Les grévistes annoncent 48h de revendications

Les travailleurs du secteur de la justice observeront à partir de ce jeudi 18 janvier 2024 une grève totale de 48 heures, suite à l’appel de l’Union nationale des travailleurs de la justice (Unti). Cette décision radicale découle du manque de considération des autorités face à leurs revendications, selon le syndicat, qui critique l’attitude du gouvernement, la qualifiant de méprisante. Parmi les principales revendications des travailleurs de la justice, l’intégration de leur syndicat en tant qu’entité la plus représentative au Comité de gestion du fonds commun du greffe, par la modification de l’arrêté interministériel n°10119 MJ-DSJ daté du 13 novembre 2007, abrogeant l’arrêté n°1804 du 24 février 1993 fixant sa composition (Source : adakar.com)