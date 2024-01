Gabon: ' Violation de l'article 35 de la Charte de la Transition '

Ma petite observation aux conseillers et proches du Président de la République le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema

VIOLATION DE L'ARTICLE 35 DE LA CHARTE DE LA TRANSITION .

Le Président de la Transition remplit les fonctions de Chef de L'État . Il est le Ministre de la Défense et de la Sécurité . Il veille au respect de la constitution et de la chartre de la tradition .

RÉFLEXION

Dans le nouveau gouvernement nommé hier ,on peut aisément constater la nomination des ministres de la Défense et l'Intérieur sans qu'au préalable l'article 35 ne soit modifié et publié au journal officiel.

Donc si on s'appuie sur la charte , ce nouveau gouvernement est illégale .En tant normal la cour constitutionnelle peut et doit s'auto saisir et même n'importe quel citoyen, ce qui entraînera automatiquement la suspension dudit gouvernement.

RÉDUCTION DU TRAIN DE VIE DE L'ETAT

Au moment où le CTRI et le Gouvernement se font des chantres de la réduction du train de vie de l'État, je constate comme plusieurs personnes que le nouveau gouvernement a enregistré cinq (5) membres de plus que le précédent, soit 31 membres contre 26 membres dans la précédente équipe : ce qui est paradoxale.

QUESTIONS

À quel moment la charte de la transition a-t-elle été modifiée ???

Pourquoi ne l'aviez vous pas souligné au Président de la République lors de la composition du Gouvernement pour ne pas le conduire à l'erreur ?

Les charges que vont engager ses nouveaux ministères sont-elles prévues et contenues dans la loi de finances 2024 ?

ENCOURAGEMENTS

Plusieurs d'entre vous sont des élites, alors mettez véritablement vos matières grises au service du Président ,de la République et de la nation gabonaise. Nous comptons sur vous : faites les choses bien comme annoncées.

Bref ,je dis tout ,je dis rien .........

C'est enfin notre essor vers la félicité...

Pierre Brice OKANE OBAME

Consultant en communication institutionnelle certifié