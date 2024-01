Congo-Brazzaville: 8 mars 2024 - Kinkala abritera les festivités de la 114e édition

La ministre de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement et de l'Economie informelle, Inès Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo, qui a officiellement donné l'information aux autorités locales, le 16 janvier, a appelé à la mobilisation générale.

Après Owando, chef-lieu du département de la Cuvette en 2023, la commune de Kinkala a été choisie par le gouvernement pour abriter la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme, la 114e du genre, le 8 mars prochain. La ministre chargée des questions des femmes qui a appelé à la mobilisation générale entend apporter un soutien aux femmes du département pour alléger leurs tâches quotidiennes. « Depuis quelques années, le ministère de la Promotion de la femme, de l'Intégration de la femme au développement et de l'Economie informelle célèbre, de manière tournante, la Journée internationale de la femme le 8 mars. En 2023, nous étions dans la Cuvette et cette année nous descendons dans le Pool. Cela permet au ministère de maîtriser les situations spécifiques des femmes dans chaque département », a annoncé Inès Nefer Bertille Ingani Voumbo Yalo, dans la salle de l'hôtel du Conseil départemental du Pool.

Selon elle, le 8 mars n'est pas seulement une journée festive comme nombreux le pensent, c'est aussi une occasion de faire le bilan et de revendiquer les droits femmes et encourager les avancées réalisées dans le pays. « Cela sans distinction de race ni d'ethnie. Il s'agit de faire des revendications non pas seulement au haut niveau mais également au niveau des familles et autres », a-t-elle précisé, après avoir présenté le programme d'activités aux autorités locales.

Département à forte potentialité économique, le Pool s'apprête à abriter sa première journée de la femme en accueillant les différentes délégations nationales. Un potentiel qui peut contribuer au développement du pays grâce à près de 400 coopératives agricoles détenues par les femmes.

Une belle initiative, selon les autorités locales. « C'est un honneur pour nous, et nous voulons par la présente remercier le chef de l'Etat et son gouvernement, notamment la ministre pour avoir jeté son dévolu sur le département du Pool pour la célébration de cette journée », s'est réjouie la secrétaire générale du département du Pool, Emma Berthe Bassinga Nganzali. « Nous remercions le gouvernement à travers la ministre Ingani et le Premier ministre qui ont porté le choix sur le département du Pool. Nous prenons cet engagement d'être au top le 8 mars et de démontrer à l'opinion nationale et internationale le savoir-faire du département du Pool », a promis, de son côté, le député de Kinkala, Jean Paul Malonga.