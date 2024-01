Afrique: CAN 2023 - La RDC tenue en échec par la Zambie

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) n'ont pas réussi à capitaliser sur leur domination dans l'entre jeu, tenus en échec sur le score d'un but partout par les Chipolopolo Boys de la Zambie, en première journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023.

Un but partout, c'est le résultat relativement décevant des Léopards, accrochés, le 17 janvier, au stade Laurent-Pokou de San Pedro, par les Chipolopolo Boys de la Zambie. Les joueurs du sélectionneur manager Sébastien Desabre avaient, au regard de la physionomie du match, tout pour s'adjuger les trois points de la victoire. Mais hélas, ce n'était pas le cas.

Le technicien français a aligné un onze de départ rodé pour réussir cette entrée en lice, avec Lionel Mpasi dans les buts, en défense Gédéon Kalulu à droite, Inonga Baka et Chancel Mbemba dans l'axe et Arthur Masuaku à gauche. Au milieu de terrain, Charles Pickel a été placé devant la défense, avec samuel Moutoussamy chargé du ratissage, alors que le génial Gaël Kakuta (remplacé à la 71e minute par Meschack Elia) a fait office de dépositaire de jeu. Le trio d'attaque s'est composé de Yoane Wissa (remplacé par Silas Katompa à la 90+3e minute) à droite, Cédric Bakambu (remplacé par Simon Banza à la 82e minute) dans l'axe et Théo Bongonda sur le flanc gauche.

Les Léopards ont démarré la partie dans le camp adverse, confisquant littéralement les ballons aux joueurs du sélectionneur de la Zambie, l'Israélien Avram Grant. Mais sur une sortie non maîtrisée de Lionel Mpasi laissant ses buts vides lors d'une touche adverse, la Zambie a ouvert le score à la 23e minute par Kings Kangwa, joueur de l'Etoile rouge de Belgrade. Un but contre le cours de la partie. Mais les Léopards ont positivement réagi à la 27e minute. Le métronome Gaël Kakuta a réussi à isoler Cédric Bakambu. Après un bel amorti de la poitrine, le joueur de Galatasary a servi sur le plateau d'or Yoane Wissa. L'attaquant de Brentford, en Premier League, a tranquillement poussé le cuir dans les buts zambiens, inscrivant ainsi son premier but en phase finale de CAN.

Les Léopards ont fait le siège du camp zambie pendant quasiment toute la rencontre, butant sur une solide défense dirigée par l'expérimenté Sunzu Stopila (34 ans), ancien défenseur du Tout Puissant Mazembe étant passé par Sochaux, Montpellier et Metz en France, et actuellement à Shijiazhuang Ever Bright, en Chine. Dans ce groupe F, le Maroc, du reste favori, a déjà pris la tête grâce à sa nette victoire sur la Tanzanie, 3 -0, avec les buts de Romain Saïss (30e minute), Ounahi (77e minute) et En-Nesyri (80e minute).