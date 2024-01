Afrique: CAN 2023 - Avram Grant, Sébastien Desabre et les joueurs réagissent après le match RDC / Zambie

Les sélectionneurs Avram Grant de la Zambie et Sébastien Desabre de la République démocratique du Congo (RDC) ainsi que quelques joueurs congolais ont réagi après le résultat d'égalité d'un but partout entre la RDC et la Zambie, en première journée de la Coupe d'Afrique des nations de football, Côte d'Ivoire 2023.

Les Léopards sont passés à côté d'une victoire, le 17 janvier, au stade Laurent-Pokou de San Pedro, face aux Chipolopolo de la Zambie. Les joueurs de Sébastien Desabre ont mis en difficulté les Zambiens tout au long de la partie, mais sans réussir à la gagner.

Le sélectionneur israélien des Chipolopolo Boys, Avram Grant, l'a reconnu en conférence de presse d'après match. « C'est un match difficile pour nous, mais les joueurs ont fait de leur mieux. Ils n'ont pas concrétisé les actions et l'équipe adverse a profité de notre erreur pour marquer. Ma stratégie n'a pas fonctionné. Le Congo nous a menés une vie dure, ça nous a empêchés de mettre nos stratégies en application », a reconnu l'ancien technicien de Chelsea, en Premier League anglaise.

Réagissant sur Canal + à la fin de la partie, Sébastien Desabre a, pour sa part, souligné: « Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Par rapport à la physionomie du match, on devait gagner, mais on ne l'a pas fait. J'ai le sentiment d'avoir vu mon équipe bien travailler mais ne pas être récompensée avec le résultat qu'on attendait ». Se projetant déjà sur le prochain match contre le Maroc, le technicien français a laissé entendre : « Contre le Maroc, on mettra en place une stratégie de jeu pour être plus performant qu'on ne l'a été ce soir ».

Quelques joueurs de Léopards ont réagi après le match. « ...Tous les matches seront compliqués. Il va falloir s'accrocher pour aller chercher cette qualification. Si on veut aller loin dans la compétition, il faut parvenir à concrétiser les occasions qu'on se procure. Le plus important c'est que le collectif préforme », a indiqué Cédric Bakambu, auteur de la passe du but égalisateur de Yoane Wissa, d'autant plus que les attaquants congolais ont vendangé moult occasions de prendre l'ascendant sur l'adversaire au tableau d'affichage.

« Nous avons dominé le match de bout en bout. Nous avons assuré collectivement, bien qu'offensivement, nous n'avons pas su concrétiser nos occasions. Je suis content d'avoir mon premier match dans ce tournoi, pour ma famille. J'aurais préféré gagner même si je n'étais pas plébiscité "Homme du match". L'équipe adverse a bien défendu même s'il y a des choses à améliorer. Ce n'est pas une sortie ratée bien que nous devions gagner. Je dirai plutôt que c'est une sortie décevante avec tout ce que nous avons produit mais nous aurions pu faire mieux. C'est la CAN, tout peut arriver. Nous pouvons gagner le prochain match ou le perdre mais nous avons quand même une chance de nous qualifier », a déclaré Yoane Wissa, buteur congolais de la partie.

Auteur de l'erreur ayant été à l'origine du but zambien, le gardien de but Lionel Mpasi s'est aussi exprimé : « J'aurais pu essayer de conserver le ballon après l'avoir sorti, pour qu'ils ne puissent la remettre en jeu plus rapidement. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Là, on est concentré sur le prochain match. On n'a pas perdu, on a pris un point, il reste deux matches ».

Ayant abattu un travail titanesque au milieu de terrain, Charles Monginda Pickel a lui aussi donné ses impressions. « Je vois plus le côté positif du match. Nous avons fait le match qu'il fallait en défense et au milieu mais à la fin, nous devions marquer, c'est ce qui nous a manqué. Je reste positif pour le prochain match. Nous n'avons peur de personne. Nous allons prendre le Maroc comme nous l'avons fait avec la Zambie et puis viendra la Tanzanie. Nous devons faire de grands matches. C'est un tournoi et nous devons prendre match par match. C'est beau de jouer cette compétition pour moi, ma famille et le peuple congolais », a confié le milieu de Cremonese en série B italienne.