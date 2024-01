Congo-Brazzaville: Maison russe - Inauguration d'une salle informatique pour les apprenants

Dans la poursuite des activités commémorant les 55 ans de la Maison russe à Brazzaville, la directrice de cet espace culturel, Maria Fakhrutdinova, a ouvert, le 18 janvier, une salle informatique en vue de permettre aux apprenants de maîtriser la bureautique et aussi de faire diverses recherches en ligne, dans le cadre de leur formation en langue russe ou dans d'autres domaines.

La cérémonie d'inauguration de la salle informatique de la Maison russe s'est faite en présence d'Yves Ickonga, conseiller, chef du département Télécoms et Economie numérique au cabinet du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Cet espace d'apprentissage pour les jeunes se constitue, pour le moment, de quinze ordinateurs portatifs, de deux imprimantes multifonctions en couleur et en noir et blanc, d'un projecteur vidéo et des casques de réalité virtuelle. En effet, la Maison russe a reçu un lot de cinquante machines mais la salle retenue pour le module informatique étant petite, les autres machines seront conservées, le temps de trouver une grande salle avec une forte capacité.

Word, Excel, Powerpoint et Publisher sont les différents logiciels sur lesquels s'articulera la formation. Celle-ci sera proposée par des formateurs qualifiés, a assuré la Maison russe. L'objectif est d'outiller les jeunes inscrits à cet espace culturel à avoir une base solide en informatique avant de se rendre en Russie. Ce qui ne leur sera que bénéfique pour leur cursus académique. On dénombre actuellement plus de 900 apprenants en augmentation continue.

«Nous avons constaté que plusieurs de nos jeunes boursiers ont des difficultés avec les technologies numériques. Souvent, ils n'ont pas assez de compétences pour faire certaines choses malgré leur intelligence et leur envie d'apprendre. D'où, cette salle multimédia. Pour un début, les premiers accès sont réservés aux jeunes qui apprennent la langue russe ici. Egalement, certaines associations avec lesquelles nous collaborons pourront avoir la possibilité d'améliorer leurs compétences. L'espace est ouvert aussi à nos étudiants qui viennent de rentrer de Russie. Le grand public pourra y avoir accès, une fois que nous aurons élargi l'espace d'accueil », a précisé Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison russe.

Saluant l'initiative, le conseiller Yves Ickonga a déclaré : « Puisqu'aujourd'hui tout se fait à travers l'ordinateur, de nombreux jeunes pourront donc apprendre à se familiariser avec cet univers en se créant une boîte-mail, maîtrisant les logiciels de base et ainsi pouvoir rester en contact avec le reste du monde qu'avec la Russie, à travers sa langue qui deviendra en fait leur langue d'usage au quotidien. Et l'État congolais ne peut qu'accompagner ce genre d'initiative qui est de nature à aider la jeunesse de notre pays ».

Etudiant en 3e année de comptabilité à Cerec-Iscom et en 2e année de langue russe, Axel Olonghot s'est réjoui de cette initiative. « Aujourd'hui, celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique est un analphabète. Parce que l'analphabétisme, ce n'est pas seulement ne pas savoir lire et écrire, c'est aussi ne pas savoir manipuler un ordinateur. Donc pour nous, la mise à disposition de la salle informatique à la Maison russe est un véritable plus dans notre apprentissage. J'exhorte tous les jeunes à penser à maîtriser la bureautique car c'est la base en informatique et c'est incontournable dans le monde professionnel », a-t-il ajouté.