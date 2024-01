Afrique: CAN 2023 - Rigobert Song (coach Cameroun) : « On aura beaucoup de buts demain »

Après son match nul lors de la première journée face à la Guinée (1-1), le Cameroun, est contraint de réaliser une bonne performance contre les Lions du Sénégal. Les Lions Indomptables auront de solides arguments à faire valoir. C'est l'avis de l'entraîneur Rigobert Song, qui promet de nombreux buts.

Le choc du groupe C de cette CAN 2023 aura lieu demain vendredi. Si les champions d'Afrique se sont rassurés en remportant leur premier match, une réaction camerounaise est attendue. Rigobert Song a annoncé les couleurs en conférence de presse.

« Demain, vous aurez une équipe avec onze joueurs et chacun sera à son poste. Ce qui est sûr, demain, il y aura des buts qui vont entrer. L'heure n'est plus aux discours. On a eu un premier match et maintenant nous sommes tournés vers le second. On a mis en place une tactique qui nous permettra de sortir de ce match avec un résultat positif. Le football a ses réalités. Mes joueurs ont tout fait (face à la Guinée, ndlr) mais ont manqué de réalisme. En football c'est la finalité qui compte. Mais je pense que demain, il y aura les buts qui vont entrer. Mes joueurs doivent mouiller le maillot demain et se battre comme de vrais Lions » a déclaré le technicien camerounais ce matin e conférence de presse de veille de match au stade Yamoussoukro.

Onana présent face au Sénégal

Rigobert Song a déjà tranché pour le gardien qui sera dans les buts du Cameroun contre le Sénégal. Il aurait décidé de faire jouer André Onana , malgré la polémique et les demandes de plus en plus nombreuses de le laisser sur le banc. Sauf surprise donc, le gardien de but de Manchester United sera bien titulaire face aux Lions de la Téranga.

Cependant, une grande inquiétude concerne le défenseur central Christopher Wooh. Remplacé sur blessure face à la Guinée, il est très incertain pour le match face au Sénégal.