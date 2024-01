Afrique: CAN 2023 - Un échange de compliments entre Cissé et Song

Yamoussoukro — Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, et son homologue camerounais, Rigobert Song, se sont congratulés lors de conférences de presse données à la veille du match prévu vendredi entre le Sénégal et le Cameroun, à Yamoussoukro, pour la deuxième journée du groupe C de la 34e Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Les Lions du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun vont jouer à partir de 17 h 00 GMT, au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro.

À la veille de cette rencontre, Cissé et Song ont échangé par voie de presse des mots élogieux, lors de conférences de presse données en prélude au match.

Pour le sélectionneur national du Sénégal, Rigobert Song est "une bête de compétition". "Il a tout gagné, en tant que joueur, sur le continent africain. Devenu entraîneur, il est en train d'avancer et est à la tête d'une grande nation de football comme moi", a dit Cissé, entraîneur de l'équipe nationale senior du Sénégal depuis 2015.

"Durant les années passées, nous avons emmagasiné énormément d'expérience et de vécu. C'est sûr et certain que l'entraîneur Aliou Cissé de la CAN 2017 au Gabon est différent de celui des CAN de 2019 et 2021. Fort de toute cette expérience, c'est un autre entraîneur qui est là en 2024", a commenté le sélectionneur des Lions du Sénégal.

Le Sénégal avait été éliminé aux quarts de finale de la CAN 2017 par le Cameroun (5 tirs au but à 4).

"Nous sommes de jeunes entraîneurs et avons des choses à prouver et à faire", a poursuivi Cissé en parlant de lui-même et de son homologue du Cameroun.

S'exprimant à son tour devant les journalistes, le sélectionneur du Cameroun dit avoir "beaucoup d'estime et de respect" pour Aliou Cissé.

Song salue "le bon travail qu'il fait à la tête de l'équipe du Sénégal".

Une bataille épique entre Cissé et Song à la CAN 2002

Aliou Cissé "dirige une très belle génération de footballeurs depuis longtemps", estime l'ancien défenseur central du Cameroun, vainqueur de la CAN 2002.

"Mais on reste des Lions indomptables. Nous avons plus d'étoiles. Je pense que nous avons l'impression d'être au-dessus de tout. Et demain (vendredi), ça va se confirmer", a plaisanté l'ancien joueur aux 135 sélections.

Les deux sélectionneurs, âgés de 47 ans tous les deux, au-delà de leur look commun - dreadlocks et casquette toujours vissée sur la tête -, ont fait preuve de beaucoup d'humour lors de leur conférence de presse.

Ce match du groupe C de la 34e édition de la CAN (13 janvier-11 février) va marquer la deuxième confrontation entre Cissé et Song en phase de finale de la compétition africaine.

Ils s'étaient déjà livrés à une bataille épique lors de la finale de 2002 remportée par le Cameroun.

En tant que sélectionneurs, Cissé et Song se sont rencontrés pour un match amical, le 16 octobre dernier à Lens, en France. Le Sénégal a gagné ce match (1-0).