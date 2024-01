Afrique: Osimhen révèle son plus grand joueur nigérian de tous les temps

Dans une interview accordée en marge de leur match contre la Côte d'Ivoire à la CAN 2023, l'attaquant du Nigéria, Victor Osimhen, révèle son plus grand joueur nigérian de tous les temps.

Actuel meilleur attaquant nigérian, Osimhen est aussi le Joueur africain de l'année 2023. Le joueur de 25 ans a marqué pour l'instant l'unique but de son pays à la CAN. Il a révélé ses objectifs avec les Super Eagles pour le tournoi en Côte d'Ivoire. « Nous avons une bonne équipe et personnellement l'objectif sera de remporter cette CAN. Je suis un attaquant et c'est un honneur pour moi de marquer dans cette compétition », a d'abord déclaré le joueur de Naples à Emmanuel Adebayor Seyi, pour New World TV.

L'ancien attaquant togolais a aussi questionné Osimhen sur ce que cela représente pour lui de faire partie des légendes nigérianes, après son titre de Ballon d'Or africain. « Actuellement, j'essaie de suivre les pas des anciennes légendes du Nigéria comme Rashidi Yekini, qui je pense doit être le meilleur joueur de tous les temps du Nigéria. Parce qu'il compte le plus grand nombre de buts avec l'équipe nationale », a-t-il déclaré à propos du meilleur buteur du Nigéria avec 37 buts en 62 apparitions.