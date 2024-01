Angola: Destruction de plus de 600 engins explosifs à Malanje

Malanje — Six cent soixante-neuf engins explosifs de divers calibres ont été enlevés et détruits dans la province de Malanje, sur une superficie de 2 271 mètres carrés, au cours de l'année 2023, par le Département provincial du Centre national de déminage (CND).

Il s'agit de mortiers de 60, 82 et 120 mm, de mines antipersonnel et antichar, ainsi que de munitions, retirées lors des activités de déminage menées dans les municipalités de Kiwaba Nzoji, Calandula, Cangandala, Malanje et Cacuso.

L'information a été confiée ce jeudi à l'ANGOP, par le chef de section d'études de planification, statistique et assurance de contrôle de qualité du CND, Laurinda Manuel, annonçant que l'année dernière avait été marquée par un accident de mine antipersonnel dans la ville de Quissole, municipalité de Malanje, qui a tué un jeune de 21 ans.

Au cours de cette période, a-t-il informé, le CND a organisé des recyclages sur le déminage humanitaire et les techniques de déminage destinés aux démineurs et des campagnes de sensibilisation sur le risque des mines dans les communautés, car on soupçonne des mines à plusieurs endroits dans la province.