Angola: L'exécutif angolais lance un projet visant à renforcer la capacité financière des municipalités

Talatona — L'Exécutif angolais a lancé aujourd'hui, jeudi, à Luanda, le projet appelé "Njila", qui vise à renforcer la capacité financière des municipalités et à améliorer la prestation de services locaux.

Financé par la Banque mondiale (BM), à 250 millions de dollars américains, pour une durée de cinq ans, le projet « Njila » couvre, en phase pilote, huit provinces et 57 municipalités.

Le projet vise également à renforcer les capacités dans les domaines de la gestion des finances publiques, de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans directeurs municipaux, de l'amélioration du processus d'état civil et de délivrance des cartes d'identité, ainsi que de la fourniture des services publics municipaux.

La secrétaire d'État au Budget et à l'Investissement public, Juciene Cristiano de Sousa, qui intervenait lors de la présentation du projet, a souligné l'importance de la formation pour le succès de Njila, défendant la nécessité d'une formation continue du personnel au niveau local.

Il a considéré le Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM) comme une école qui pourrait servir de stimulant pour faire avancer le nouveau projet.

La décentralisation, le transfert des connaissances et la promotion continue des activités de formation ont été, entre autres aspects, défendus par le secrétaire d'État.

À son tour, le représentant de la BM, Belisário dos Santos, a déclaré que Njila vise à contribuer progressivement à l'autonomie locale et que, par ses caractéristiques, le projet reflète l'engagement de l'Exécutif angolais en faveur de la décentralisation et de la déconcentration administrative, ainsi que du renforcement de la gouvernance locale.

Il a déclaré que l'objectif de Njila est d'augmenter le montant et la fiabilité des transferts fiscaux vers les 58 municipalités sélectionnées, de renforcer les capacités financières et de gestion foncière et d'augmenter la couverture de l'état civil et de la délivrance des cartes d'identité.

Pour lui, l'une des caractéristiques marquantes du projet est l'accent mis sur le développement des capacités, notamment le renforcement des compétences en matière de gestion des finances publiques, d'acquisitions et d'urbanisme.

Njila est un terme qui dans certaines langues nationales signifie « chemin » et a été choisi comme nom de cette initiative coordonnée par le ministère de l'Administration territoriale, en collaboration avec les ministères des Finances, de la Justice et des Droits de l'Homme, des Travaux publics, Urbanisme et logement et Administration publique, travail et sécurité sociale.