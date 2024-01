Afrique: CAN2023 (Exclu) - Bertrand Traoré (Burkina - Faso) : « Nous allons battre l'Algérie.. »

Le capitaine des étalons du Burkina- Faso, Bertrand Traoré (Aston Villa) est très confiant avant d'affronter l'Algérie, samedi prochain au stade de la paix de Bouaké. Traoré se livre dans cette interview.

Betrand, le Burkina- Faso a bien débuté cette CAN avec un court succès contre la Mauritanie, n'est-ce-pas?

Effectivement. Il fallait absolument ne pas se rater durant ce match inaugural contre une équipe de la Mauritanie qui nous a donne du fil à retordre. Nous avons cru jusqu'au bout et on a enfin trouvé la faille dans le temps additionnel. Je pense que c'est important de commencer cette compétition par une victoire. Certes, au Cameroun, nous avons perdu lors du match d'ouverture, mais cela ne nous a pas empêchés d'atteindre le dernier carré et de perdre face au tenant du titre, le Sénégal. Toutefois, je pense que c'est toujours bien de commencer un tournoi fermé par une victoire.

Cette année, on imagine, les ambitions sont grandes pour vous ?

Le peuple Burkinabé attend beaucoup de nous cette année. Ils veulent nous voir atteindre la finale et pourquoi-pas remporté cette coupe d'Afrique. Je pense qu'on a un bon groupe, un mix entre les anciens expérimentés et les nouveaux qui se sont bien intégrés. Nous avons les moyens physiques et techniques pour faire mal durant ce tournoi. En tous, nous n'avons peur de personne durant cette CAN2023.

Vous allez affronté l'Algérie, samedi au stade de la Paix de Bouaké, comment se présente ce choc pour vous?

C'est un match comme tout les autres pour nous. Nous avons besoin des trois points pour valider notre ticket pour les huitièmes de finale. A' nous de faire le job alors pour remporter ce match.

L'équipe d'Algérie est dos au mur après son match nul contre l'Angola, ce qui rendra la rencontre de samedi compliquée pour vous, n'est- ce- pas ?

Je vais me répéter, on ne craint personne. Nous allons aborder ce match face à l'Algérie avec la ferme intention de vaincre. La victoire face à la Mauritanie va nous donner des ailes pour sortir un grand match face à l'Algérie qui est une équipe redoutable aussi.