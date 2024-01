Congo-Kinshasa: Début des travaux des Etats généraux des forêts

La ville de Kinshasa accueille du 18 au 22 janvier les Etats généraux des forêts.

A l'initiative du ministère de l'Environnement, ces travaux se proposent d'améliorer la gouvernance forestière et d'accroitre la contribution du secteur forestier dans l'économie nationale. Avec l'appui des partenaires dont le Programme de gestion durable des forêts, ces Etats généraux veulent également lutter contre la pauvreté et les effets néfastes du changement climatique.

Placés sous le thème : « Les forêts de la RDC, nouvelle locomotive de son développement durable et de l'équilibre planétaire », ces assises visent à faire le diagnostic des forêts congolais et à analyser les voies et moyens de relance de l'économie forestière.

Elles veulent également restructurer et renforcer les interactions entre l'administration publique en charge des forêts au niveau national et ainsi qu'au niveau des provinces, territoires et secteurs.

La ministre d'Etat en charge de l'Environnement, Eve Bazaiba a rapporté que les forets congolais font face à des redoutables défis dont l'exploitation informelle :

« La déforestation et la dégradation forestière sont accentuées. Ceci fait que les forêts de notre pays sont loin d'avoir réalisé leur potentiel de contribution au développement national y compris leur promesse d'une forte réduction de la pauvreté. Et l'exploitation forestière informelle domine actuellement le secteur ».

Durant cinq jours, près de 200 délégués dont les représentants de la Présidence de la République, du Parlement, de la Primature, des Cabinets politiques et de l'administration en charge des forêts ainsi que de la société civile réfléchissent en vue de formuler des recommandations pertinentes pour une gestion durable du secteur forestier ainsi que pour sa valorisation.