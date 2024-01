Afrique: Pour un développement durable de la vallée du fleuve Sénégal face aux défis du changement climatique

communiqué de presse

SAINT-LOUIS — Un Forum régional de haut niveau s'est tenu ce jour à Saint-Louis au Sénégal pour discuter des enjeux et stratégies de développement durable, ainsi que de l'adaptation au changement climatique dans la vallée du fleuve Sénégal (VFS). Au cours des dernières années, les populations de la vallée ont été fortement impactées par les effets du changement climatique qui perturbent l'économie de la région, dégradent les moyens d'existence des populations, et impactent leur sécurité alimentaire.

Pour Monsieur Mansour Faye, Maire de la ville de St Louis, et Ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement du Sénégal, « la tenue de ce forum dans notre chère ville de Saint-Louis constitue un tournant important permettant d'approfondir la réflexion sur les multiples défis environnementaux et nombreuses opportunités et richesse de cette vallée du fleuve Sénégal. »

Les participants ont débattu des effets du changement climatique sur les écosystèmes, le capital humain, la transition démographique et les migrations, ainsi que des mesures d'adaptation et stratégies de développement durable prenant en compte les atouts humains et naturels de la vallée. « Aujourd'hui nos ambitions de développement pour la vallée du fleuve Sénégal ne pourront être réalisées qu'en maitrisant les répercussions du changement climatique, dont les effets ont commencé à perturber l'économie autour du fleuve. Il faut donc envisager très rapidement la planification de manière conjointe des mesures d'adaptation », a dit Monsieur Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du budget du Sénégal.

L'importance d'une approche régionale dans la recherche de solutions a été soulignée. « La seule solution qui soit durable repose sur une gestion transfrontalière, fondée sur l'équité et la solidarité. En Mauritanie comme dans tous les pays de l'OMVS [Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal], nous avons choisi la voie du développement, du partage équitable et de la solidarité pour sauver notre région des impacts négatifs des changement climatiques », a dit Monsieur Ismail Ould Abdel Vettah, Ministre de l'hydraulique et de l'assainissement de la République Islamique de Mauritanie.

La vallée du fleuve Sénégal regorge d'immenses ressources et présente des opportunités considérables à saisir pour assurer son développement durable. Une meilleure planification locale, la promotion d'un développement agricole durable et une adaptation des moyens de production au changement climatique, une gestion intégrée des ressources naturelles, ainsi que l'optimisation des chaînes de valeur agricoles constituent l'ensemble des solutions retenues.

Dans ce cadre, les perspectives pour le développement du secteur privé sont immenses. « Afin de valoriser le capital humain et foncier de la vallée, les investissements privés, porteurs d'emplois et de projets innovants adaptés à la nouvelle donne climatique, doivent être encouragés », a dit Makhtar Diop, Directeur Général de la Société financière internationale (IFC), la filiale du Groupe de la Banque mondiale qui appuie le secteur privé. « Pour attirer ces investissements, il faut travailler à réduire les risques liés au financement des petites et moyennes entreprises et remédier aux défaillances dans les chaînes de valeur agricoles. C'est tout l'objectif des interventions de l'IFC avec ses partenaires locaux ».

Des actions soutenues par la Banque mondiale et d'autres partenaires sont en cours dans la vallée et donnent des résultats encourageants. Cependant, « l'urgence du changement climatique nous impose de faire plus et d'aller au-delà, avec des investissements plus importants pour renforcer la résilience de la vallée face au changement climatique et accélérer sa transformation », a dit Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Les contours d'une nouvelle opération d'envergure régionale, initiée dans un premier temps avec les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, ont été discutés. Le Projet de développement et de résilience de la vallée du fleuve Sénégal auquel la Banque mondiale contribuera à hauteur de 195 millions de dollars aidera à relever les multiples défis climatiques auxquels sont confrontées les communautés implantées de part et d'autre de la vallée et qui entravent le développement socio-économique de la région. « Ce nouveau projet ambitionne entre autres des transformations majeures et des solutions durables dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage et la création d'emplois pour les jeunes », ajoute Ousmane Diagana. « Il soutiendra un développement territorial intégré pour renforcer la résilience des communautés et promouvoir les moyens de subsistance et les opportunités économiques dans la vallée ».

Le Projet de développement et de résilience de la vallée du fleuve Sénégal sera présenté au Conseil d'administration de la Banque mondiale le 13 février 2024.