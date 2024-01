Afrique Australe: L'Amélioration des voies de communication stimule le développement en Afrique australe

Menongue — Le gouverneur de Cuando Cubango, José Martins, s'est appesanti ce mercredi à Menongue, sur l'amélioration des voies de communication pour stimuler le développement de l'Afrique australe.

Le gouverneur, qui intervenait à l'ouverture du 1er Forum des investisseurs de la Région angolaise d'OKAVANGO, a souligné que l'amélioration des voies de communication serait un facteur déterminant pour promouvoir le tourisme interne et externe dans la région, avec la dynamisation des échanges commerciaux.

« La province de Cuando Cubango a des grandes potentialités pour le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, mais elle a besoin d'investissements publics et privés pour attirer les touristes dans cette partie du pays », a-t-il fait savoir.

Selon lui, Cuando Cubango est confrontée à plusieurs problèmes liés aux routes d'accès, aéroports et bateaux fluviaux qui pourraient pourtant faciliter la mobilité des personnes et des marchandises.

Il ajoute que si le tourisme est bien organisé et géré de manière éthique et durable, il pourrait servir de levier pour le développement des communautés locales, la création de sociétés plus stables, la promotion et la protection de la biodiversité, de la géo-diversité et des ressources culturelles existantes.

Pour José Martins, le forum organisé dans le but d'attirer les investissements dans le secteur du tourisme et des services transversaux dans la région afin de profiter pleinement du potentiel commercial, est également une fenêtre d'opportunités pour continuer à mieux transformer les « Terres de Progrès », où le tourisme est, par excellence, une vocation potentielle.

%

Le gouverneur a informé que Cuando Cubango possède d'abondantes ressources naturelles, culturelles, historiques et humaines, mettant en avant les chutes de la rivière Lomba (Mavinga), le Mémorial de la Victoire de la Bataille de Cuito Cuanavale, les parcs nationaux de Luengue- Luiana et Mavinga, ainsi que quelques réserves naturelles et zones de conservation.

Dans ce cadre, José Martins a dit aux investisseurs que le gouvernement de Cuando Cubango a « les portes ouvertes » et est disposé à collaborer, soutenir, et conformément à la loi et à la Constitution de la République d'Angola, toutes les mesures facilitant la tâche aux hommes d'affaires et aux entrepreneurs nationaux et étrangers.

Plus de 200 invités participent au forum, parmi lesquels des investisseurs nationaux et étrangers, en particulier ceux des pays voisins comme la Namibie, la Zambie et le Botswana, qui recherchent des partenariats d'investissement dans l'écotourisme, le tourisme et la promotion de l'agriculture.

L'événement comprend trois panels sur la vision institutionnelle : Attraction d'investissements, Présentation des potentialités et les opportunités d'affaires dans la région angolaise d'Ovakango et le Développement dans le contexte régional.