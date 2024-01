Afrique: CAN 2023 - Kaba Diawara - « On doit gagner. On va compter sur pratiquement tout le monde »

Kaba Diawara était en conférence de presse ce jeudi à la veille du match de la Guinée contre la Gambie comptant pour la deuxième journée des poules de la CAN 2023.

Le sélectionneur guinéen reste confiant pour le Syli National. Le jeune entraîneur indique que son équipe est cependant prête à 100% pour aller gagner ce match contre les Gambiens. L'ancien joueur de Nice a par ailleurs rassuré que les blessés pourraient être rétablis pour ce match face aux Scorpions.

Point sur les blessés

« Nous sommes en mission, on doit gagner demain pour nous rapprocher de la qualification. On a de très bonnes nouvelles à l'infirmerie, on pourra avoir tout le monde inch'Allah. Les blessés seront de retour. On a eu des bonnes nouvelles vu le nombre de blessés qu'on avait avant le premier match. On va compter sur un effectif un peu plus complet pour ce deuxième match. On va compter sur pratiquement tout le monde. On a une séance à 18 heures pour pouvoir faire le point. En tout cas, il nous reste au moins un entraînement pour prendre une décision » a déclaré face aux médias Kaba Diawara. Serhou Guirassy et Abdoulaye Touré pourraient prendre part au match de demain face à la Gambie.

Enjeu du match

La Guinée et la Gambie s'affronteront ce vendredi 19 janvier dans un match décisif pour chacune d'elles. Après avoir fait match nul avec le Cameroun, une victoire permettrait à la Guinée d'espérer être au moins l'une des quatre meilleurs troisième avant son dernier match contre le Sénégal. De son côté, la Gambie doit gagner pour éviter l'élimination.

« On sait que le Syli national, il cristallise un peu les esprits. On connaît le rôle qu'on a. On en parle souvent. On sait très bien qu'on est en mission. Le match contre la Gambie à la CAN 2021, c'était ma première défaite très importante. Je me suis même mis à l'esprit d'arrêter. Mais il fallait encore le faire. J'avais la certitude qu'on allait revenir avec le meilleur groupe. Mais après, c'est le football. Il n'y a rien à calculer, on sait que le groupe est fait de sorte qu'on a que des finales. En venant ici, on avait pleinement conscience de ce que l'équipe représente comme espoir au pays. On va garder cela à coeur et on va mettre tout en oeuvre demain pour aller prendre ces trois points », a affirmé l'entraîneur guinéen.

« Comme je suis un jeune entraîneur, c'était vraiment un cauchemar de perdre ce match, parce qu'on avait de grands espoirs. Mais après, on a besoin de tourner la page. On vient ici avec plus d'expériences. On a vraiment de la qualité maintenant, on a un effectif beaucoup plus conséquent et important. C'est à nous de se servir de ce qui s'est passé il y a deux ans pour nous motiver encore plus et de savoir qu'en cas de succès demain, on éliminerait la Gambie et qu'on serait pratiquement qualifiés. J'ai encore les images de ce match de la CAN 2021 en tête. Si cela peut aussi compter dans la préparation du match, c'est bon. On va vraiment se servir de tout au top demain pour prendre les 3 points « , a-t-il ajouté.