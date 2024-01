Angola: Le PR crée une commission pour organiser les célébrations du 50ème anniversaire de l'indépendance

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a créé jeudi, une Commission interministérielle pour l'organisation des festivités faisant du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, qui sera célébrée le 11 novembre 2025.

Selon l'ordonnance à laquelle l'ANGOP a eu accès, la commission est coordonnée par le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Adão de Almeida, et a comme coordonnateur adjoint le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado.

La Commission interministérielle comprend également les ministres d'État chargés de la Coordination économique, José de Lima Massano, et des Affaires sociales, Dalva Ringote, des ministères de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie, de l'Intérieur, des Relations extérieures, des Finances, de l'Administration du Territoire, des Transports et des Télécommunications, technologies de l'information et de la communication sociale ; de l'Éducation; Culture et Tourisme, ainsi que de la Jeunesse et Sports.

Le chef du Service national d'information et de Sécurité et le directeur du cérémonial présidentiel font également partie de la commission susmentionnée.

L'Arrêté Présidentiel établit que la commission est appuyée par un Groupe Technique, coordonné par le Secrétaire d'État à l'Administration Territoriale, pour mener à bien les tâches connexes, composé de secrétaires d'État et d'entités similaires désignées par les départements ministériels.

D'autre part, il détermine la création de commissions multisectorielles pour l'organisation des activités locales, coordonnées notamment par les gouverneurs de province et les administrateurs municipaux.

L'indépendance de l'Angola a été proclamée le 11 novembre 1975 par le premier Président de la République, António Agostinho Neto, sur la Place Primeiro de Maio, à Luanda.