Angola: BAI met à disposition 600 milliards de kwanzas pour le crédit

Luanda — La Banco Angolano de Investimentos (BAI) dispose d'une ligne de financement d'une valeur de 600 milliards de kwanzas destinée à accorder des crédits à l'économie nationale, a déclaré le président du Comité Exécutif de cette institution bancaire, Luís Lélis.

Le patron de la BAI, qui intervenait à la fin de la cérémonie qui a marqué l'adhésion de BAI au label Made in Angola, a déclaré que le montant serait reparti aux entreprises et aux particuliers. De ce fait, il a appelé les familles et les hommes d'affaires à présenter des projets qui seront analysés, en fonction de la capacité individuelle et d'exécution.

"Nous essaierons d'accorder les crédits avec une certaine rapidité, en analysant les projets selon la capacité et l'exécution individuelles, tant des entreprises que des familles", a-t-il souligné.

D'autre part, il a souligné l'adhésion de BAI au label Made in Angola, qui représente l'engagement à soutenir et valoriser la production nationale et un engagement fort envers la croissance économique de l'Angola.

« L'acte d'adhésion représente l'engagement envers le pays, à un moment où nous faisons face à des défis complexes du point de vue des taux de change », a-t-il souligné.

Le label Made in Angola est une initiative gouvernementale visant à promouvoir des produits et services à haute valeur ajoutée nationale (VAN), qui renforce la nécessité de respecter des critères de qualité stricts.