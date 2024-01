Ile Maurice: Au tour de l'«acting» CEO de démissionner

L'ancien «Chief Executive Officer» (CEO) avait été suspendu la semaine dernière. Sa remplaçante Tanuja Nair a démissionné moins de cinq jours après.

En moins de deux semaines, Silver Bank a connu de sérieux soubresauts. Le 10 janvier, le CEO géorgien Vasil Revishviliet la Senior Manager of Operations Sheika Koodooruth ont été suspendus à la suite d'une découverte par les auditeurs d'un détournement de USD 210 212, soit environ Rs 10 millions. Cet argent devait être transféré vers le correspondant de Silver Bank en Inde. Or, après vérification, cela n'a jamais été fait. Poussant leurs investigations plus loin, les auditeurs ont constaté qu'un document venant de la Banque de Maurice (BoM) avait été falsifié et que la signature d'une cadre de cette dernière avait été grossièrement imitée. Ils ont aussi découvert de fausses factures.

Après la suspension de ces deux cadres, suspension que Silver Bank appelle «garden leave», c'est Tanuja Nair qui avait été appelée à agir comme CEO en remplacement du Géorgien. Celui-ci se trouve actuellement à l'étranger. On ne sait pas s'il reviendra, s'il est déjà revenu à Maurice pour faire face à un comité disciplinaire ou s'il attend de répondre aux questions des auditeurs. Quant à Sheika Koodooruth, elle est à Maurice. Contactée, elle nie avoir été suspendue.

%

Silence de la BoM

Ce qui est étrange, c'est qu'aucune déposition n'a été faite à la police ni à l'Independent Commission against Corruption. D'ailleurs, Silver Bank ne veut pas communiquer sur cette fraude. Nous avons téléphoné et envoyé des messages par mail et WhatsApp à Tanuja Nair, le vendredi 12, alors qu'elle était encore acting CEO. Elle a vu nos messages mais n'a pas répondu. Elle a soumis sa démission quelques heures après. La BoM garde également le silence et boude nos demandes d'informations. Pourtant, c'est la BoM qui supervise directement la Silver Bank depuis février 2023, et toutes les grosses transactions doivent obtenir l'aval d'un de ses cadres qui était, jusqu'à tout récemment, presque quotidiennement physiquement présent dans les locaux de la Silver Bank. Comment se fait-il que ce cadre n'ait pas vu ce transfert bidon, y compris la signature imitée d'une de ses collègues ? Mystère. Mais il semble que ce cadre a dernièrement relâché sa vigilance. Il est vrai qu'on n'a jamais vu la BoM superviser directement une banque aussi longtemps.

Pas de board

Après le départ de Tanuja Nair, le board n'a même pas pu se réunir : deux membres ont démissionné. L' Audit Committee qui devait étudier le rapport sur la fraude de USD 210 212 n'a pas pu le faire. Le Head of Compliance et le Head of Risk ont aussi emboîté le pas à Tanuja Nair en soumettant leur démission. Ils n'étaient plus d'accord avec ce qui se passait dans cette banque et n'acceptaient plus les pressions subies venant notamment de Prateek Gupta, qualifié de directeur de l'ombre. Car il faut savoir qu'en dépit des assurances qui ont été données au public par la BoM et Silver Bank, en février 2023 après les questions de l'express sur le détournement qu'aurait commis Prateek Gupta au détriment du négociant en métaux basé à Genève, Trafigura, Prateek Gupta dirigerait toujours Silver Bank de l'étranger. Selon Reuters, Prateek Gupta a échoué, le 15 décembre dernier, à obtenir la levée de l'ordre de gel mondial de tous ses avoirs, gel ordonné par la Cour de Londres après les accusations de Trafigura.

Aux dernières nouvelles, c'est un jeune sans expérience et sans qualifications nécessaires qui sera appelé à être l'officer-in-charge (OIC) en attendant de trouver un CEO. Obtiendra-t-il le feu vert de la BoM qui s'est montrée jusqu'à présent plutôt complaisante envers Silver Bank ? Ce qui est certain, c'est que ce jeune est connu pour être très proche de Prateek Gupta.

Sept milliards de dettes

Il y a eu beaucoup d'autres irrégularités graves. D'énormes prêts transfrontaliers s'élevant à l'équivalent de plus de Rs 7 milliards auraient été consentis à des individus et entreprises douteux à Hong-Kong, en Inde et à Dubaï. Et il semble qu'au moins certains de ces prêts n'ont pas été remboursés.

Importation de carburant

Plus important, Silver Bank aurait transféré des milliers de dollars pour le compte de la fameuse compagnie Mercantile & Maritime Group (MMG), basée à Bahreïn, qui avait vendu pour Rs 15 milliards de carburant à la State Trading Corporation (STC) contre paiement en roupies. Pour rappel, on apprenait en septembre 2023, grâce au député travailliste Ehsan Juman, que la STC avait «offert» le contrat de fourniture de carburant à MMG pour USD 300 millions, soit Rs 15 milliards. Rajiv Servansingh, le directeur de la STC et la ministre Dorine Chukowry avaient donné trois raisons pour justifier le contournement à l'appel d'offres : le prix offert était inférieur, l'obtention de 60 jours de crédit au lieu de 30, et surtout, le paiement qui se ferait en roupies mauriciennes. «C'est un avantage pour le pays qui manque actuellement de devises étrangères et, en payant en roupies, la STC a permis au prix du dollar de baisser sur le marché local», avait expliqué Rajiv Servansingh. Cependant, il ne nous a jamais donné le taux de change utilisé - car le prix offert par MMG est en dollars -, ni le prix en dollars. Il avait ajouté que la STC avait ainsi permis de faire baisser le prix du dollar et, par conséquent, de juguler l'inflation en général. Et pour lui, ce ne sont pas les USD 25 M que BoM venait d'injecter sur le marché qui en était la cause. Et voilà, on vient d'apprendre que Silver Bank aurait bien converti une grosse partie de ces roupies et les a transférées à l'étranger. Nous attendons la réponse de la MauBank qui aurait elle aussi participé à ces transferts.

Les dépôts des institutions publiques

Les municipalités de Curepipe et de Port-Louis avaient placé Rs 87,75 M en 2019 et Rs 45 M en 2020 respectivement dans la Banyan Tree Bank (BTB). Depuis, la BTB a été mise sous administration et ses opérations reprises par Silver Bank. Les sommes y avaient été placées en dépit du fait que la BTB affichait déjà des pertes de Rs 40 M Rs 72 M en 2017 et 2018 respectivement. Elles auraient dû être remboursées aux municipalités depuis... 2020. Les placements ont été maintenus à la Silver Bank. Nous ne savons pas si elles sont toujours dues. D'autres institutions sont concernées et nous sommes dans l'attente de leur réponse, y compris du Trésor.

Questions envoyées à Tanuja Nair de Silver Bank

Have Vasil Revishvili and Sheika Koodooruth been suspended or put on 'Garden Leave'?

If yes, can we know the reasons thereof?

Has Silver Bank converted the rupees deposit of Mercantile & Maritime Group of Bahrein into USD?

If yes, has the approval of the Bank of Mauritius been obtained?

Can we know what amount in dollars has been transferred and to which account?

Question à MauBank

Pouvez-vous nous dire si la MauBank a converti les roupies de Mercantile & Maritime Group en devises étrangères et si oui, quand et combien svp ?