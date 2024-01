Ouganda: Un outil ultrasensible pour détecter le paludisme asymptomatique

NAIROBI — Des chercheurs aux États-Unis et en Ouganda ont développé des outils capables de détecter les moindres traces de paludisme chez les personnes infectées mais ne présentant aucun signe de la maladie.

Le paludisme est la principale cause de maladie et de décès dans de nombreux pays à faible revenu, les jeunes enfants et les femmes enceintes étant les plus touchés.

En 2022, il y a eu 608 000 décès dus au paludisme dans le monde, dont 95 % dans la région africaine, selon un document de l'Organisation mondiale de la santé.

La détection du paludisme chez les personnes qui ne présentent pas de symptômes est capitale pour mieux contrôler cette maladie tropicale dans les zones d'endémie, ont déclaré les chercheurs dans une étude publiée ce mois de janvier dans la revue The Lancet Microbe.

"Nos résultats actuels fournissent des informations essentielles sur le fardeau du paludisme asymptomatique qui, nous l'espérons, seront utiles un jour au programme national de lutte contre le paludisme en Ouganda et dans d'autres pays africains endémiques"Tonny Owalla, Laboratoires Med Biotech de Kampala

Les scientifiques de l'université de Washington (Etats-Unis) et des laboratoires Med Biotech de Kampala (Ouganda) ont déclaré qu'en raison de la nature changeante des agents pathogènes du paludisme, les densités parasitaires dans le sang peuvent soudainement chuter en dessous du seuil de détection.

Cela arrive en particulier lorsqu'on utilise des tests anciens et peu sensibles et lorsque ces tests sont effectués une seule fois dans le temps.

Sean Murphy, professeur de médecine de laboratoire et de pathologie à l'université de Washington et auteur principal de l'étude, affirme que « pour fabriquer des vaccins, des médicaments et des produits thérapeutiques anti-infectieux et les tester dans des zones endémiques, vous avez besoin d'outils de diagnostic capables de détecter même les infections ayant la plus faible densité. »

Il souligne que les outils de diagnostic moléculaire ultrasensibles sont plus fins sur le plan analytique que d'autres tests comme les frottis sanguins, les tests de diagnostic rapide du paludisme et même d'autres types de tests moléculaires.

« Cela signifie que nous pouvons "voir plus profondément dans l'eau" et identifier des infections réelles, bien que de faible densité, qui n'auraient pas été détectées par d'autres tests », précise le chercheur.

Sean Murphy explique que disposer de toutes ces informations peut aider les scientifiques à mieux évaluer les candidats vaccins et les médicaments afin de déterminer quels produits fournissent les résultats les plus efficaces.

Tests ultrasensibles

Les chercheurs ont utilisé des outils de diagnostic moléculaire ultrasensibles pour tester des adultes âgés de 18 à 59 ans et des enfants âgés de huit à 17 ans qui n'étaient pas enceintes et ne prenaient pas de médicaments contre le paludisme.

Ces essais ont été réalisés sur un échantillon de personnes dans le district de Katawki, dans l'est de l'Ouganda, où l'incidence du paludisme est élevée.

On a testé des gouttes de sang séché pour détecter la présence d'ARN ribosomal de plasmodium, une matière qui aide à produire les protéines du parasite. L'idée étant de déterminer et de classifier le type et la densité des parasites sur une période d'un mois.

En analysant les données recueillies, les chercheurs espéraient discerner un programme d'échantillonnage - comparable aux tests quotidiens mais moins fastidieux - pour identifier de manière fiable les cas asymptomatiques.

Au final, environ 60 % des participants ont eu une infection à plasmodium à un moment donné au cours de l'étude. Moins de la moitié avaient une infection détectée au début de l'étude. Le taux d'infection moyen était de 30%.

« Nous savons que le plasmodium falciparum est courant en Afrique et qu'il s'agit de l'espèce la plus susceptible de provoquer le paludisme », confie Sean Murphy à SciDev.Net.

« J'ai été surpris par le nombre élevé de plasmodium falciparum dans notre étude. Dans certains cas, ceux-ci étaient présents seuls chez les participants, mais dans d'autres cas, les participants présentaient des infections mixtes », ajoute-t-il.

Dans quelques cas, une espèce présente au début du mois s'est éclipsée et une nouvelle est apparue plus tard, fait savoir le chercheur qui souligne que « capturer ces transitions avec notre approche a été très instructif ».

Tendance émergente

Tonny Owalla, chercheur au Laboratoire de biotechnologie médicale de Kampala et co-auteur de l'étude, indique à SciDev.Net qu'il existe une tendance émergente de la prévalence du parasite chez les enfants de plus de cinq ans en Ouganda sans aucun symptôme.

Il affirme que des recherches supplémentaires sont nécessaires sur la dynamique du paludisme asymptomatique.

« Nous devons encore rassembler un ensemble de preuves sur les infections asymptomatiques avant que les ministères de la Santé et d'autres agences puissent agir sur la base de ces informations », soutient Tonny Owalla..

« Nos résultats actuels fournissent des informations essentielles sur le fardeau du paludisme asymptomatique qui, nous l'espérons, seront utiles un jour au programme national de lutte contre le paludisme en Ouganda et dans d'autres pays africains endémiques. »

Peter Ofware, directeur national pour le Kenya de HealthRight International, une organisation de santé et de défense des droits de l'homme, affirme que de multiples approches sont nécessaires pour lutter contre le paludisme.

« Il est encourageant de constater que davantage de vaccins candidats sont introduits, mais aucun n'a jusqu'à présent atteint le taux d'efficacité souhaité », dit-il.

« Toute innovation susceptible de conduire à de meilleurs vaccins et traitements est la bienvenue », conclut Peter Ofware.