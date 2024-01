Maroc: Souss-Massa - Signature d'une convention-cadre pour la promotion de l'éducation et du sport

Agadir — L'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Souss-Massa et le Conseil de la région ont signé, jeudi à Agadir, une convention-cadre portant sur le financement et la réalisation d'un programme régional pour la promotion de l'éducation et du sport au titre de la période 2023-2027, pour une enveloppe budgétaire de 3,65 milliards de dirhams.

Paraphée en présence du ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, du Wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida-Outanan, Saaid Amzazi, du président du Conseil de la région, Karim Achengli, et de la directrice de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Souss-Massa, Ouafae Chakir, cette convention-cadre vise à établir les moyens de coopération et de partenariat pour la promotion de l'offre en matière d'éducation et de sport dans la région, via deux principaux pôles : le "Pôle éducation nationale et préscolaire", et le Pôle "sport".

Le "Pôle éducation nationale et préscolaire" comprend dix axes visant à élargir et réhabiliter l'offre scolaire, insuffler une dynamique nouvelle aux programmes d'appui à la scolarisation, lutter contre le décrochage scolaire, renforcer l'enseignement préscolaire dans les milieux rural et urbain. Il s'agit également d'encourager l'excellence et l'esprit d'initiative et d'innovation, favoriser l'épanouissement artistique et littéraire, élargir et développer les services d'éducation intégrée dans les établissements scolaires, et promouvoir le modèle des écoles pionnières et les activités scolaires au sein des établissement scolaires.

Concernant le "Pôle sport", il comprend deux axes majeurs portant sur le développement de l'offre sportive et la promotion du sport dans la région.

Dans une allocution de circonstance, M. Benmoussa a indiqué que cette convention incarne une vision intégrée du développement, basée sur la convergence et la coordination avec les différents acteurs et partenaires régionaux et locaux, en vue de promouvoir l'éducation et le sport, notant que l'adhésion des collectivités territoriales à ce projet est une condition sine qua non pour sa réussite et pour l'accélération de la cadence de réforme de l'éducation et l'appui à la mise en oeuvre de la Feuille de route 2022-2026.

La contribution budgétaire exceptionnelle apportée par la région (près de 1,7 milliard de dirhams), au titre de ce partenariat, traduit la volonté effective du Conseil de la région de promouvoir l'éducation, renforcer la qualification du capital humain régional et améliorer la qualité des indicateurs du développement humain dans la région, a a-t-il ajouté, notant que cet effort permettra, aux côtés des ressources financières du ministère, d'offrir les moyens nécessaires pour financer les projets, accélérer la cadence de leur mise en oeuvre, et réaliser les objectifs de la feuille de route de la réforme de l'éducation.

De son côté, M. Amzazi s'est félicité de la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes à cette convention en vue de réaliser l'objectif stratégique qu'est l'instauration de la justice spatiale et l'équité sociale en matière d'accès à un enseignement moderne, l'augmentation du taux de scolarisation, et l'amélioration de la qualité de l'enseignement, faisant remarquer que l'approche de décentralisation et de déconcentration administratives a permis d'ériger l'Académie régionale de l'éducation et de la formation en acteur de premier plan en matière de gouvernance et de gestion territoriale de l'éducation, dans le cadre de la coordination et de la convergence entre les différents acteurs territoriaux concernés.

L'approche adoptée dans l'élaboration de cette convention-cadre, a-t-il poursuivi, vise à remédier au déficit enregistré au niveau de la région dans les domaines éducatif et sportif, renforcer le système d'éducation pour garantir l'élargissement et la réhabilitation de l'offre scolaire, insuffler une dynamique nouvelle au programme d'appui à la scolarité et de lutte contre le décrochage scolaire, et de poursuivre la promotion de l'enseignement primaire dans les milieux rural et urbain.

Pour sa part, M. Achengli a relevé que l'adhésion de la région à cette convention procède de sa conviction quant au rôle primordial du système d'éducation et de formation dans la réalisation d'un développement durable et l'instauration des conditions adéquates favorisant l'émergence d'une école publique de qualité, particulièrement en ce qui concerne l'encouragement de l'excellence scolaire et la mise en oeuvre du projet d'écoles pionnières.

Le Conseil de la région fonde de grands espoirs sur ce partenariat qui constitue un tournant majeur dans la promotion de l'enseignement public en tant que droit constitutionnel, relevant que cette convention vise également à consolider la position stratégique de la région de Souss-Massa et à améliorer les indicateurs numériques du champ de l'éducation, de la formation et du sport.

Dans une déclaration à la presse, la directrice de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation a, quant à elle, expliqué, que cette convention-cadre, qui s'étale sur quatre année avec une enveloppe budgétaire qui dépasse les trois milliards de dirhams, a pour objectif d'élargir l'offre scolaire dans la région, de créer un lycée d'excellence et un centre d'innovation, outre la concrétisation des projets structurants mis en oeuvre dans le cadre de la feuille de route 2022-2026.