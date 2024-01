Afrique: CAN 2023 / Serge Aurier - « Ce soir, on a quand même montré qu'on était là »

Déçu par la défaite (0-1) de son équipe (Côte d'Ivoire) face au Nigéria ce jeudi, le capitaine des Eléphants Serge Aurier n'a guère caché sa déception. Le joueur de 31 ans appelle d'ores et déjà ses coéquipiers à la concentration pour leur prochain match. Propos recueillis par Dounia Mesli, reporter à Africa Top Sports.

Capitaine, cette défaite contre le Nigéria vous complique la tâche en tant pays organisateur ?

Serge Aurier - Comme j'ai dit à vos collègues, je pense que ce soir, on a eu le contrôle du match. On n'a pas démérité sur ce match-là. On est dans une grande compétition. Forcément, les détails font la différence. On va rentrer. On est forcément très déçus ce soir. Mais on va rentrer, on va se reposer. Parce qu'on aura dans quelques jours un match décisif. On va se concentrer davantage et gagner tout simplement.

Avec un peu de recul, quelles leçons tirez vous ce soir de ce match pour aborder de la meilleure des façons le dernier match ?

S. A - Comme je vous ai dit, si on fait l'analyse, je pense que ce soir, on est plus déçus de ne pas avoir gagné que de la manière dont on était là. Je pense que ce soir, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme je vous ai dit, on perd sûrement des détails. On va rentrer. On va se concentrer davantage plus vite. Récupérer rapidement. Parce qu'il y a un match décisif qui arrive dès lundi. On est déçus, mais on va tout faire.

Quel discours pour rassurer le peuple ivoirien ?

S. A- Quand tu sors d'un match où tu n'as pas fait d'efforts, c'est difficile. Ce soir, on a quand même montré qu'on était là, avec un public qui nous a poussés, du début à la fin. C'est difficile de repartir ce soir avec ce résultat-là. On aura besoin de tout le monde lundi pour aller chercher cette qualification.

Est-ce que vous pensez que la première place vient de vous échapper aujourd'hui ?

S. A- On verra ce qui se passera lundi. Mais en tout cas, on n'a pas notre destin entre les mains. Il faudra juste bien récupérer. Lundi, on va tout donner pour gagner tout simplement.

Comment vous vous sentez ?

S. A - Comme je l'ai dit à vos confrères, déçu. On est tous un peu déçus ce soir, parce que la manière dont il était, je pense qu'on a répondu présent face à cette équipe-là. On a été meilleurs simplement dans le jeu et on avait le ballon, on a proposé des bonnes choses. Malheureusement, on prend ce but-là sur un détail et ça nous fait perdre le match. Mais bon, dans l'ensemble, il y a des bonnes choses à retenir. Je pense que ce soir, on a eu aussi un public qui nous a soutenu jusqu'à la fin. Il y a encore un dernier match lundi.

Est-ce que vous avez trop de pression venant de vos fans ?

S. A- Non, je pense que la pression est partout. C'est pour tout le monde. Ce soir, on a joué le meilleur jeu sur la pelouse.