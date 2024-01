Afrique: Rigobert Song, coach de l'équipe du Cameroun «On verra un autre visage du Cameroun»

On a une préparation. L'heure n'est plus à parler. Nous avons eu un premier match et nous avons un deuxième match qui est très important pour nous. On a pu faire les analyses lors du premier match et c'est de voir ce qui n'a pas marché et mettre en place une tactique qui va nous permettre de voir sortir de là avec une victoire.

Aujourd'hui, on n'a plus droit à l'erreur. On a va tout faire pour essayer d'obtenir les trois points. Nous sommes dans une compétition. Nous savons ce que nous avons à faire. On ne va pas dévoiler notre stratégie mais on va tout faire pour gagner. On apprend tous les jours. Je pense qu'on ne commettra plus les mêmes erreurs qui ont été faites par mes joueurs la dernière. Il faut aborder ce match avec beaucoup plus de sérénité.

Demain, on verra un autre visage. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir faire un bon match et de pouvoir obtenir les 3 points. Demain, vous aurez un match à la dimension de l'équipe nationale du Cameroun surtout lorsque nous nous retrouvons dans certaines situations difficiles. Vous aurez une équipe de 11 et chacun sera à son poste. Il y aura tellement de bonnes choses demain.

Les matchs se suivent mais ne ressemblent pas. On a pris conscience et je pense que mes joueurs et moi, sommes confiants que c'est faisable. On y croit et demain (ce soir), ça va être d'autres choses.

