Afrique: Duel de stars - Aliou Cissé et Rigobert Song - Même look, même envie !

Rastamen, Song et Cissé dégagent le même look. Ils ont également connu le même statut au niveau de leurs équipes nationales. Seulement, au moment de se frotter ce soir pour un match déterminant entre le Cameroun et le Sénégal, chacun cherchera à dominer l'autre pour prendre les trois points.

Deux anciens capitaines de leurs sélections. Deux joueurs naguère de caractère et durs sur l'homme devenus aujourd'hui sélectionneurs de deux grands favoris de la Can-2023. Aliou Cissé et Rigobert Song, les rastamen de la Can ivoirienne, seront sans aucun doute sous les feux des projecteurs du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro ce vendredi. En effet, le match tant attendu entre le Cameroun et le Sénégal de la deuxième journée de la poule C, ne sera pas seulement disputé dans le rectangle vert. Ce sera également une affaire de coaches pour ne pas dire un règlement de compte entre deux personnes qui ont toujours dégagé un caractère de gagneurs dans et en dehors du terrain. Un caractère qui a fini de forger leur personnalité d'entraineurs. Et le duel sera inévitable encore moins la comparaison.

PARCOURS DE JOUEURS

Song plus heureux que Cissé

Rigobert Song et Aliou Cissé font partie des coaches qui ont joué le haut niveau avant de finir sur le banc de touche. Maillons importants de leurs sélections nationales respectives, Rigobert Song a été plus heureux sur ce terrain avec le Cameroun. Capitaine emblématique des Lions indomptables, il a guidé son équipe aux sacres africains de 2000 et 2002. Puis à la malheureuse finale perdue en 2008 face à l'Egypte (1-0). Ayant eu une carrière internationale de dix-sept longues années (1993-2010) sanctionnée par 137 sélections, Song est un vrai monument du football camerounais. Une solide expérience qu'il cherche à transposer sur le banc de l'équipe nationale depuis son arrivée en 2022.

%

Sur l'autre banc, on retrouve Aliou Cissé. Lui qui a été capitaine malheureux de l'équipe nationale du Sénégal. Leader d'une génération dorée en début des années 2000, il n'a pu rien se mettre sous la dent qu'une finale de Can perdue en 2002 devant Song et sa bande. En plus d'une honorable place de quart de finaliste en Coupe du Monde de la même année. Toutefois, même s'il n'était pas techniquement doué, Cissé s'était imposé à ses débuts d'abord comme défenseur central puis milieu de terrain sentinelle juste avant la Coupe du monde. Généreux dans l'effort et intraitable dans les duels, l'actuel sélectionneur des Lions dégageait une forte personnalité sur le terrain et un caractère qui faisait peur à ses adversaires.

PARCOURS DE COACHES

Aliou sur le banc des champions

Ils ont tous les deux rampé dans les autres sélections avant d'atterrir sur le banc de l'équipe nationale avec come statut de numéro 1. Alors que Song a travaillé en tant que adjoint sous l'ombre d'autres coaches, Cissé a préféré faire acte d'allégeance à feu Karim Sega chez les Olympiques avant de faire son apparition sur le banc des Lions. Et contrairement à Song, Cissé a eu le temps d'assoir sa philosophie et sa méthode de travail sous le feu des critiques avant de donner au Sénégal sa première Coupe d'Afrique en 2022 pour l'édition de 2021. Avant de toucher le graal, il a puisé de l'expérience et tiré des leçons des éditions de 2017 et 2019. Un atout considérable sur son adversaire de banc de ce soir qui dispute sa première Can en tant que coach titulaire de l'équipe nationale du Cameroun.

MATCH DU JOUR

Cissé face à plusieurs défis

Le match de ce coir doit avoir une importance particulière pour Aliou Cissé. D'abord une victoire ce soir lui ouvrirait les portes des 8es de finale avant même le troisième match. Sans compter d'autres défis logés sans nul doute quelques parts dans le disque dur cérébral de Cissé.

Alors que le Cameroun s'érige en bête noire du Sénégal en phase finale de Can, Cissé et ses joueurs doivent mettre fin à cette domination. Avec une victoire contre trois pour le Cameroun en phase finale de Can. Du coup, à Kalidou Koulibaly et sa bande de mettre fin à cette hégémonie camerounaise pour ouvrir une nouvelle ère victorieuse du Sénégal face au Cameroun en Coupe d'Afrique.

L'autre défi qui devra intéresser Cissé est de gagner pour prendre sa revanche personnelle sur Rigobert Song. Cissé aurait pu être aujourd'hui dans le cercle fermé des entraineurs ayant gagné la Can comme joueur et coach. Mais lors de la finale de la Can-2002, Song et sa bande avaient empêché à Cissé de brandir en tant que capitaine le premier trophée continental du Sénégal. C'est le moment alors pour Cissé de régler ce vieux compte avec Song lors de ce match. D'autant plus qu'une victoire sénégalaise ce soir déclencherait un processus d'élimination du Cameroun au premier tour. Le cas échéant, Rigobert Song serait sans aucun doute sur la sellette. Et le dernier défi de Cissé quand le coup d'envoi du match sera donné est de montrer aux yeux du monde du foot, qu'il a les moyens et désormais l'expérience pour venir à bout de cette équipe du Cameroun si ce dernier accepte de jouer. En 2017 quand le Cameroun éliminait le Sénégal en 8e de finale, Cissé découvrait la Can en tant que jeune entraineur. Ce qui lui a empêché de trouver une solution au bloc bas brandi par les Lions Indomptables. Ce qui n'est plus le cas après 7 ans de pratique comme sélectionneur. Et le Cameroun presque dos au mur ne viendra pas avec les mêmes dispositions tactiques. Car autant le Sénégal voudra gagner ce match de prestige, autant le Cameroun doit nourrir la même envie pour éviter de dépendre sur le sort des autres équipes pour se qualifier.

GESTION DE L'EQUIPE

Cissé plus libre dans ses choix

On n'a pas besoin de placer des micros et autres caméras dans les poches de Rigobert Song pour savoir que sa liberté d'action est limitée. Pour ne pas dire partagée avec ...Samuel Eto'o. Ce dernier en tant que Président de la fédération camerounaise de football fait de l'ombre à Song à l'intérieur comme à l'extérieur. Les vidéos montrant Eto'o prendre la parole dans les vestiaires sous des habits de coaches démontrent combien l'ancien attaquant de FC Barcelone franchit la ligne de démarcation entre le sélectionneur et le président de la Fécafoot. Certes, son passé de footballeur et son statut d'ancien capitaine de l'équipe nationale lui donnent une bonne légitimité renforcée par son poste de président de Fédération. Cependant, sa présence restreint vraisemblablement les limites de Song qui prendrait sans doute l'avis d'Eto'o dans tout ce qu'il fait. Pendant ce temps, Aliou Cissé peut dormir sans risque de voir quelqu'un interférer sur son travail de coach. D'ailleurs, il a obtenu dès le début de son magistère son indépendance de la Fédération. Il a peut-être juste besoin de consulter son staff pour dérouler ses plans.

(Envoyés spécaux)