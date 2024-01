Afrique: Burkina vs Algérie - Le 12e Etalon affûte aussi ses armes

A 48 h du choc Burkina #Algérie, l'Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) affûte ses armes pour être au rendez-vous du samedi prochain au stade de la Paix de Bouaké.

Bertrand Traoré et ses coéquipiers ne sont pas les seuls à se préparer pour le choc du groupe D entre les Etalons et les Fennecs d'Algérie, le 20 janvier prochain. Le 12e Etalon, les supporters burkinabè, s'apprête à jouer pleinement son rôle au stade de la Paix de Bouaké. Les hommes du président Ousséni Tougma ont commencé à répéter leurs gammes dans la matinée du 18 janvier sur leur site d'hébergement à Bouaké.

La grosse animation avec le nouveau matériel acquis par l'UNSE a attiré la curiosité de plusieurs riverains venus apprécier cette ambiance hors pair. « On affûte nos armes tout pour être au rendez-vous parce que ce match est capital pour les Etalons. La qualification des nôtres viendra de ce match. Nous avons toujours été les meilleurs supporters de l'Afrique. Le jour du match ça va bombarder.

Les Algériens sauront qu'ils sont face à un peuple déterminé devant son onze national », a déclaré le président de l'UNSE, Ousséni Tougma. Le président Tougma a justifié cette préparation « XXL » par leur intention de donner de la joie au pays. « Actuellement, le pays traverse des moments très difficiles. Le football actuellement est le vrai facteur de rassemblement et d'union. Avec ce qui se passe au pays et avec les victoires, la température va baisser.

%

Nous allons gagner pour rendre la population heureuse. Les FDS et les VDP sont au front et se battent pour le pays et ont un regard sur les résultats des Etalons. La victoire peut leur donner beaucoup plus de force pour combattre. Les joueurs sont au courant de cela et comme l'a dit Tapsoba (Edmond : ndlr), ils vont faire tout pour que le peuple soit content. La victoire du samedi sera dédiée aux FDS et aux VDP », a-t-il ajouté. Baba Thiombiano dit Ismaël (70 ans) est membre de l'UNSE de la région de l'Est.

Le septuagénaire indique qu'en plus de se préparer pour la rencontre de samedi, l'objectif est de mettre l'ambiance afin de soutenir le pays hôte de la CAN qui joue en fin d'après-midi. « Nous faisons le show aujourd'hui pour accompagner les Eléphants qui jouent à 17 h afin que le samedi leurs supporters nous retournent l'ascenseur », a-t-il souligné.

Il a rassuré qu'un autre groupe de supporters viendra du pays pour gonfler le nombre de ceux de Bouaké. Alassane Nacoulma dit Pierre Sababouma, le batteur du tambour principal de l'UNSE, mentionne qu'ils sont prêts pour leur part de travail samedi. « On demande aux joueurs de mouiller également le maillot. Nous allons plus faire que contre la Mauritanie », a-t-il affirmé.