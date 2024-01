Burkina Faso: Vol de câbles électriques sur l'échangeur du nord - Burkinabè, où est passée ton intégrité ?

Les images sont choquantes et révoltantes. Des trous creusés, pêle-mêle, sur l'échangeur du Nord, l'une des plus belles infrastructures qui donne de l'éclat à la ville de Ouagadougou et qui fait la fierté de toute une Nation.

C'est le constat amer fait par le ministère des Infrastructures et du désenclavement qui, suite à des interpellations de citoyens, s'est déporté sur les lieux, le 5 janvier dernier. Qui sont les auteurs de ces actes de vandalisme? Mystère et boule de gomme !

Si les auteurs de la sale besogne restent à identifier, leur intention, elle, est claire: avoir à tout prix les câbles qui permettent pourtant d'électrifier l'échangeur. Des câbles bien enfouis sous terre à une telle profondeur qu'on les croyait à l'abri de tout danger. Mais c'était sans compter avec la détermination de ces personnes indélicates qui, à l'abri de tout regard, et profitant de l'absence totale d'un système de surveillance du joyau, sont arrivées à leurs fins. Conséquences: les câbles sont extraits, l'infrastructure routière est vandalisée et son système d'électrification compromis, exposant ainsi les usagers de la route à tout risque d'accident de la circulation.

L'incivisme a atteint des proportions inquiétantes au Burkina

Mais ça, ces voleurs éhontés n'en ont cure. Pourvu qu'ils réalisent leur funeste projet. C'est malheureusement la triste image du Burkinabè nouveau capable de faire feu de tout bois pour parvenir à ses fins. C'est tout autant dangereux qu'inquiétant pour le devenir de cette Nation qui se trouve à la croisée des chemins, avec une situation sécuritaire délétère et un tissu social pour le moins fragilisé.

Du reste, l'acte de vandalisme posé contre l'échangeur du Nord n'est qu'un parmi tant d'autres portés contre des édifices publics dans les villes du Burkina Faso. C'est la preuve que l'incivisme a atteint des proportions inquiétantes dans un pays des Hommes dits intègres. Il y a donc urgence à agir. L'autorité est donc interpellée. Car, on ne le dira jamais assez. L'incivisme est un fléau qui sape tout effort de développement.

Quid du patriotisme et de l'amour de la patrie que l'on clame à longueur de journée ? C'est un comportement qui doit se traduire dans les actes au quotidien. Et quand on aime son pays, quand on est patriote, on ne sabote pas les biens publics pour des intérêts égoïstes et personnels. On contribue, par ailleurs, à la gestion et à l'entretien de ces biens publics qui profitent à la Nation tout entière. C'est cela le patriotisme.