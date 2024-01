Afrique: CAN 2024 - Déçue mais pas découragée, la Côte d'Ivoire veut «se remettre la tête à l'endroit»

Après sa défaite 1-0 face au Nigeria, la Côte d'Ivoire s'est mise dans une position délicate. Pour assurer leur qualification, les Éléphants devront impérativement gagner face à la Guinée-équatoriale lors du dernier match du groupe A. L'heure est à la remobilisation.

La situation n'est pas catastrophique mais à voir les visages fermés des joueurs refusant de parler à la presse en sortant du vestiaire après la défaite, nul doute que les Ivoiriens ont pris un coup au moral en s'inclinant 1-0 face au Nigeria pour leur deuxième match de cette CAN 2024.

Les Éléphants avaient pourtant bien commencé la rencontre même s'ils peinaient à se montrer dangereux devant le but, mais le penalty sifflé par l'arbitre en faveur des Super Eagles a tout fait dérailler. « C'est un petit détail, un penalty que je ne dirais pas litigieux parce qu'il y a quand même un petit coup dans le mollet (Diomandé a fait faute sur Osimhen, Ndlr) qui fait que ce match on le perd 1-0 », a analysé Jean-Louis Gasset après match.

Un Nigeria pas « supérieur à nous »

« Aujourd'hui, je n'ai pas eu l'impression que le Nigeria était supérieur à nous », a poursuivi le sélectionneur de la Côte d'Ivoire en admettant toutefois un problème de finition de la part de ses joueurs. « On ne marque pas de buts ! On a trois ou quatre situations en première période... On a manqué de force dans la surface ».

Alors que les Éléphants pensaient avoir fait le plus dur dans ce groupe en remportant le premier match pour s'enlever un peu de pression, ils n'ont pas réussi à rassurer leurs supporters. « Tu joues à domicile, il y a tout ton public ta famille tes amis, tout le monde te soutient donc c'est logique qu'il y ait une pression, mais elle est positive », a argumenté le milieu de terrain Franck Kessié qui a cependant admis que l'équipe « n'a pas suivi les consignes du coach à 100 % ».

Il n'en reste pas moins que les Ivoiriens n'ont pas complètement réussi à jouer libérés. Il leur reste quelques jours pour se reprendre malgré la déception du jour. « On avait à coeur de faire au moins match nul aujourd'hui mais on a toute la nuit pour passer à autre chose. On peut être déçu du résultat, mais il ne faut être découragé. On va se remettre la tête à l'endroit pour repartir de toute façon, on n'a pas le choix », a conclu Bonaventure Kalou, le coordinateur de la sélection ivoirienne.