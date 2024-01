Afrique de l'Ouest: Appel public à l'épargne - Le Sénégal recherche 200 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

L'Etat du Sénégal, par le biais du Trésor Public, est à la recherche, depuis ce jeudi 18 janvier 2024, d'un montant de 200 milliards de FCFA à travers trois emprunts obligataires par appel public à l'épargne au niveau du marché financier de l'UEMOA.

Selon la société de gestion et d'intermédiation (SGI) Invictus Capital et Finance, Arrangeur et Chef de file de l'opération, la période de souscription sera clôturée en principe le 7 février 2023.

Cet emprunt obligataire par appel public à l'épargne comporte trois tranches A, B et C avec des maturités, taux et montants différents.

La tranche A d'un montant de 85 milliards de FCFA a une maturité de 5 ans avec un taux d'intérêt de 6,25%.

Pour la tranche B, d'un montant de 75 milliards de FCFA, elle a une maturité de 7 ans avec un taux d'intérêt de 6,45%.

Quant à la tranche C, d'un montant de 40 milliards de FCFA, elle a une maturité plus longue qui est de 10 ans, avec un taux d'intérêt de 6,65%.

Pour toutes les tranches, la valeur nominale de l'obligation est de 10.000 FCFA.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'année 2024 qui commence, le Sénégal met la barre très haute en matière d'APE avec d'emblée 200 milliards de FCFA. Il reste maintenant à savoir comment les investisseurs vont réagir surtout au vu de la situation politique délétère à la veille des élections présidentielles du 25 février 2024. Il faut noter toutefois que malgré cette situation, le Sénégal a une bonne signature. Ce qui a fait que le pays de la Téranga avait réussi à lever sur le marché financier sous régional un montant de 120 milliards de FCFA par APE en 2023 et 150 milliards de FCFA en 2022.