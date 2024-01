Afrique: Environ 300 participants attendus au Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique, à Dakar

Dakar — La 21e édition du Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique (SIEPA) se tiendra mardi et mercredi prochains à Dakar en présence de quelque 300 participants, sur "les grandes évolutions du secteur de l'énergie", a-t-on appris des organisateurs.

La rencontre sera présidée par le ministre sénégalais du Pétrole et des Énergies, Antoine Diome.

"L'objectif de cette rencontre est de partager avec vous des informations et des analyses sur le Salon international de l'énergie et du pétrole en Afrique", a précisé Mohammed Abdallah Seck, le président de l'Association pour le développement de l'énergie et du pétrole en Afrique, lors d'une conférence de presse.

Cette association fait partie des organisateurs du SIEPA. "Quelles solutions des États africains face aux défis de la transition énergétique et de l'accès universel à l'électricité ?" est le thème du salon.

"Le thème de cette édition reflète l'importance cruciale de l'énergie [...] pour le continent", a dit M. Seck, assurant que "toutes les questions liées à la problématique de la pollution et de l'accès à l'énergie en Afrique" seront abordées.

"On parlera des perspectives de production pétrolière et gazière, des stratégies des compagnies pétrolières et du contenu local dans l'industrie du pétrole et du gaz", a-t-il précisé.

La gouvernance du secteur des hydrocarbures et le développement des capacités de production d'énergies renouvelables seront évoqués lors du SIEPA, selon Jean-Pierre Favennec, le président de l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique (ADEA).

M. Favennec ajoute que le salon sera "une plateforme où nous allons partager des idées novatrices, discuter des meilleures pratiques et explorer les solutions pour surmonter les défis qui se dressent devant nous".

Maham Ka, le représentant du ministre du Pétrole et des Énergies, pour mettre en relief l'utilité du salon, affirme que "l'énergie est un moteur pour la croissance économique" et un facteur d'amélioration des conditions de vie" des populations.

Des représentants des ministères de l'Énergie de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest prendront part à la rencontre, aux côtés de représentants de compagnies pétrolières et gazières, de sociétés d'électricité et d'entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables, selon Mohammed Abdallah Seck.

Le SIEPA comprend un sommet de l'énergie en Afrique et une exposition de professionnels du secteur de l'énergie. Plus de 150 exposants vont présenter les innovations technologiques et des "solutions durables" en matière d'énergie et de pétrole.

Des experts vont partager leurs connaissances sur les dernières tendances et les défis de l'industrie énergétique, lors des panels du SIEPA 2024.