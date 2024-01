Maroc: INDH à Youssoufia - Rencontre de communication autour de la promotion de la santé de la mère et de l'enfant

Youssoufia — "La promotion de la santé de la mère et de l'enfant, un engagement pour l'avenir" est le thème d'une journée de communication organisée, jeudi au siège de la préfecture de la province de Youssoufia, dans le cadre des rencontres thématiques initiées par le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH).

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du CPDH visant la promotion de la santé de la mère et de l'enfant et la sensibilisation des différents acteurs concernés sur l'importance de cette question dans le cadre de l'édification d'un avenir radieux au profit des générations montantes.

Dans une allocution lue au son nom, le gouverneur de la province de Youssoufia, M. Mohamed Salem Essabti, a indiqué que l'attention portée à la santé de la mère et de l'enfant représente un prélude au développement de la petite enfance, et un moyen efficace et un levier essentiel pour lutter contre les disparités socioéconomiques et territoriales.

"Investir dans le capital humain de la mère et de l'enfant à travers les soins de santé, une bonne nutrition et un environnement approprié favorisant l'apprentissage précoce, permettent à l'enfant de s'approprier les mécanismes nécessaires pour relever les défis de demain et garantir sa réussite dans la vie scolaire et professionnelle, contribuant ainsi efficacement au développement de la société", a-t-il dit.

%

M. Essabti a rappelé que le Maroc a réalisé, depuis des décennies, un certain nombre d'acquis dans de nombreux domaines qui contribuent au développement de la petite enfance, notamment le domaine de la santé, à travers la généralisation de la vaccination contre les maladies infantiles, l'amélioration de la nutrition des enfants et la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile, soulignant la nécessité de la fédération des efforts afin de combler les déficits existants.

Les pouvoirs publics, les élus, les acteurs associatifs, le secteur privé et toutes les parties prenantes concernées, sont appelés à relever ce défi et consentir davantage d'efforts pour la promotion de la petite enfance à travers l'amélioration et le développement de la santé de la mère et de l'enfant, a enchainé le gouverneur, soulignant l'importance de garantir une convergence entre les interventions des différents acteurs pour une plus grande efficacité et ce, en accordant une attention particulière à la qualité des services liés à la santé maternelle et infantile, ainsi qu'à la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation lors de l'élaboration de projets.

Dans le cadre de la nouvelle vision basée sur le développement du capital humain, M. Essabti a souligné que le CPDH a activé l'accord tripartite conclu entre l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et l'UNICEF, visant à établir un système de santé communautaire, tout en fournissant aux établissements de santé, des équipements et matériels médicaux et paramédicaux, en améliorant les services au niveau des Dour Al Oumouma (Maisons de Maternité) et en oeuvrant à la mise en oeuvre des Personnes relais communautaires (PRC), outre un certain nombre de mesures importantes, telles que l'acquisition d'ambulances et la construction et l'équipement des Dour Al Oumouma.

De son côté, le Chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la province de Youssoufia, M. Ibrahim Iddou, a indiqué, dans une présentation portant sur les résultats de l'axe de soutien à la santé de la mère et de l'enfant, que l'activation du système de santé communautaire au niveau provincial a donné des résultats probants, notamment à la lumière des actions entreprises par les Personnes Relais Communautaires (RPC) dans le domaine de la sensibilisation sur l'importance de l'accouchement en milieu surveillé, le suivi de la grossesse et une alimentation saine.

La Coordinatrice provinciale du Système de Santé Communautaire à la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection Sociale à Youssoufia, Nadia Bahri, a pour sa part, indiqué que le programme du système des PRC a permis de relever le défi de la réduction des disparités à l'échelle provinciale en matière de santé maternelle et infantile, notant que les indicateurs enregistrés en milieu rural en matière de programmes de santé ont dépassé ceux réalisés à l'échelle urbaine en ce qui concerne la vaccination, la nutrition, le suivi de la grossesse et de l'accouchement, et la détection précoce du cancer du sein et du col de l'utérus.

Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de chefs des services extérieurs, d'agents d'autorité et de représentant des associations et acteurs de la société civile oeuvrant dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, la dimension nutritionnelle de la santé maternelle et infantile a également été abordée.

De même, l'accent a été mis sur l'amélioration importante de l'indice de mortalité maternelle et périnatale et ce, grâce à la promotion de la santé de la mère, notamment à travers la Stratégie nationale de nutrition des femmes enceintes.