Afrique: Afrobasket 2025 - Pré-qualification - Madagascar-Tanzanie en formule aller et retour

Les Ankoay sont fixés sur leur sort. Madagascar et la Tanzanie sont les deux équipes qui ont confirmé leur participation pour la préqualification pour l'Afrobasket 2025.

La compétition se jouera sur sous la formule aller et retour les 17 et 19 janvier au Palais des Sports de Mahamasina. L'équipe gagnante de cette double confrontation participera aux matchs de la première fenêtre de qualification Afrobasket 2025 du groupe D en Égypte aux côtés de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte et de la République Centrafricaine.

La première fenêtre qualificative des groupes B, E et D se déroule du 19 au 27 février. 12 Ankoay ont lancé le regroupement le dimanche 7 janvier et ce jusqu'à la fin de la préqualification. Hier, le joueur expatrié, Kiady Mijoro Razanamahenina, est arrivé au pays pour rejoindre ses coéquipiers et Rija Lahonton est attendu ce jour .