Afrique: Aliou Cissé sur l'infirmerie des lions - « Yousouf Sabaly a repris la course, Gana se porte bien, Pape Matar Sarr aussi. Abdallah Sima est aussi présent »

Nous avons constitué un groupe assez compétitif qui est composé de 27 joueurs. Tout le monde peut jouer. Comme lors du premier match certains ont débuté sur le banc et ils sont rentrés pour terminer le travail. C'est cette solidarité que je veux et que je cherche.

C'est vrai que nous créons beaucoup d'occasions mais sur le ratio on ne marque pas beaucoup. En fait chacun des joueur de l'effectif peut marquer L'équipe du Sénégal est en train de grandir et en pleine émergence dans toutes les catégories. Le Cameroun reste le Cameroun, c'est une équipe compétiteur, il ne faut pas les enterrer parce qu'ils sont capable de revenir tout le temps. Le Sénégal a grandi et il a emmagasiné beaucoup d'expérience au fil des compétitions. Jouer ce genre de match contre le Cameroun est toujours palpitant mais nous devons nous concentrer et rester sur nous-même.

Une compétition se passe sur plusieurs aspects et un match aussi, cette rencontre va être très rude. Sur le côté mental il faudra être costaud. C'est genre de match le Sénégal à l'habitude de bien les démarrer. Nous ne sommes pas revanchards, le Cameroun et le Sénégal se sont toujours affrontés et c'est des dues épiques. C'est vrai que le Cameroun nous avait battu en finale en 2002, mais nous avons gagné la CAN sur leur terre.

Il n'y a plus de petites équipes sur le continent africain, ce début de compétition est en train de le prouver. C'est le football africain qui y gagne, les entraineurs progressent, les fédérations aussi et même la presse. Le football se développe de plus en plus sur le plan des infrastructures, sur le plan de formation des cadres. Partout où vous allez du nord au sud, d'Est en Ouest, tout le monde travaille, certains scénarii peuvent surprendre quelqu'un mais nous qui sommes des entraineurs, on sait que les autres travaillent.

On a déjà assez de travail pour s'occuper de notre équipe, c'est-à-dire travaillé notre mental, notre effectif aussi. Nous sommes conscients. Rigobert est à la tête d'une grande nation de football comme moi aussi et il est en train de faire un bon travail. Maintenant, il y a beaucoup d'exigence quand vous êtes entraineur du Sénégal ou du Cameroun. Ces années passées, on a emmagasiné beaucoup d'expériences parce que le Aliou Cissé de 2017 au Gabon est différent de celui de l'Egypte en 2019 est différent aussi de celui du Cameroun en 2022. Fort de toute cette expérience en 2023, c'est un autre entraineur qui est là, nous sommes un jeune entraineur et nous avons des choses à prouver.

Chacun des 27 joueurs peut jouer, l'objectif, c'est qu'on gagne le match peu importe qui a débuté le match. Notre équipe n'a pas un buteur attitré, les milieux aussi marquent des buts. On est capable de marquer devant au milieu et même derrière. Notre rêve, c'est d'avoir une équipe où tout le monde est capable de marquer, où on est imprévisible, je pense que ce sera un plus pour nous.