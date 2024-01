Sénégal: Sédhiou/Lutte contre les inégalités et la précarité sociale et économique - L'institution municipale de Koussy densifie les investissements

La commune rurale de Koussy dans le nord-ouest de Sédhiou se met au défi de la territorialisation des politiques publiques de l'Etat dans sa dimension d'équité et d'accès aux ressources publiques. Samedi dernier, le maire Mamadou Diallo a procédé en effet à une « tournée économique » au relent d'inauguration d'infrastructures. Il s'agissait du mur de clôture de deux écoles et de quatre périmètres maraîchers. Ces réalisations font suite à une forte demande des communautés pour lutter contre la précarité et l'insécurité.

Face à une forte demande sociale en équipements et infrastructures de base, le maire de la commune de Koussy a engagé et livré des chantiers sollicités par les communautés. Ce sont d'abord les murs de clôture des écoles de Hamdani chérif et de Séfa Soukoutoto. Ces ouvrages présentent plusieurs avantages, a dit le maire Mamadou Diallo : « ces murs de clôture vont sans doute jouer un grand rôle de sécurisation des élèves et de l'ensemble du personnel de l'école et même pour la communauté. En outre, c'est aussi une bonne opportunité pour l'établissement de développer les activités de maraîchage car ce sera utile contre la divagation des animaux. La cantine scolaire y trouvera aussi son compte. Chaque mur de clôture a coûté 12 millions de CFA » dit-il.

Le directeur de l'école de Hamdani Chérif exprime la satisfaction d'une longue attente : « ce mur de clôture va mettre les élèves et l'ensemble des acteurs de l'école à l'abri des menaces. C'est aussi une bonne occasion pour nous de créer un jardin scolaire. Nous vous rassurons des soins qui seront apportés à son entretien », rassure Alpha Yaya Bayo.

L'autonomisation des femmes, source de stabilité sociale !

Dans un tout autre registre mais toujours au sujet de la demande sociale, le maire de Koussy Mamadou Diallo a livré quatre périmètres maraîchers pour une autonomisation plus accrue des femmes. « Ces périmètres auront un impact assez significatif sur le revenu quotidien des femmes et des jeunes qui vont y travailler. Nous allons les accompagner car pour chaque périmètre, nous enverrons cinq femmes en formation », a indiqué le maire Mamadou Diallo. Et de poursuivre « Il y'a déjà une demande de partenariat avec les domaines agricoles communautaires de Séfa pour les former et les approvisionner en semences.

L'autonomisation de la femme contribue à stabiliser le foyer. Le montant de ces périmètres tourne autour de 48 millions de CFA ». Au nom de l'ensemble des bénéficiaires, les dames Yacine Diaïté, conseillère municipale de Koussy, et Aïssatou Diop ont remercié l'institution municipale et sollicité la disponibilité permanente de l'eau et l'élargissement des bassins. L'édile de Koussy Mamadou Diallo s'engage à poursuivre cet accompagnement de proximité des communautés notamment celles des contrées les plus reculées pour un accès équitable aux ressources de leur collectivité.