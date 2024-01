Afrique: Sénégal vs Cameroun ce vendredi (17h) - Chaudes retrouvailles entre «Lions»

Après une parfaite entame devant la Gambie (3-0), le Sénégal fera face au Cameroun, ce vendredi 19 janvier (17h) au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Un match qui entre dans le cadre de la 2e journée du groupe C. Un duel de «Lions» aux allures d'une finale pour les deux cadors du football africain.

Le Sénégal aborde ce vendredi sa deuxième rencontre dans la poule C avec le match qui l'opposera à Charles Konan Banny Stadium de Yamoussoukro, au Cameroun pour le compte de la 2e journée de la Can. Ce duel entre cadors du football africain, sera un tournant important dans ce groupe C dominé déjà par les Lions. Le Sénégal s'est parfaitement, lancé dans cette Can, en battant la Gambie (3-0). Une entrée en lice qui met certainement les Lions dans de bonnes dispositions et leur permet d'entrevoir avec plus de confiance la suite du parcours.

Les hommes de Aliou Cissé s'acheminent toutefois vers un test sans doute plus compliqué. Attendu comme le choc du groupe C, cette confrontation sera le deuxième acte après que les deux nations se sont jaugées le 16 octobre dernier au stade Bollaert, dans le cadre de la préparation à la Can. Au bout d'un match très serré, c'est le Sénégal qui s'était imposé (1-0) avec un but inscrit par Sadio Mané sur penalty. Ce résultat est un bon baromètre qui donne un aperçu de ces nouvelles retrouvailles.

Les champions d'Afrique ont gardé presque cette même ossature autour de Sadio Mané, le capitaine Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy. Le Cameroun aligne de son côté la même colonne même s'il est privé de son attaquant, Bryan Mbeumo, blessé, d'Eric Maxim Choupo-Moting ou leur son attitré Vincent Aboubakar.

%

Lors de sa 1re journée, le Cameroun n'a pas connu la même entame dans la compétition puisqu'il a été tenu en échec par la Guinée (1-1). Rapidement menés au score, les Lions Indomptables ont pu profiter de l'exclusion d'un joueur guinéen, juste avant la pause, pour décrocher le point du match nul. Si la qualification ne sera pas forcément en jeu lors du choc, avec toujours cette possibilité pour les meilleurs troisièmes de se qualifier, les hommes de Rigobert Song pourraient voir leur parcours s'arrêter plus vite que prévu. En cas de succès, le Sénégal validerait déjà sa qualification pour les 8es de finale de la Can.