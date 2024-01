Algérie: Constructions illicites - L'opération de démolition se fait selon un plan étudié et préparé par les walis

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a affirmé, jeudi à Alger, que l'opération de démolition des constructions "illicites habitées", se fait selon un plan étudié qui est "minutieusement" préparé par les walis et soumis au ministère pour y statuer définitivement, après épuisement de toutes les voies de régularisation administrative et légale.

Lors d'une plénière du Conseil de la nation, consacrée aux questions orales et présidée par M. Goudjil, président de la chambre haute du Parlement, le ministre de l'Intérieur qui répondait à une question concernant la démolition de constructions à Ténès (w.Chlef), a indiqué que " le recours à la démolition des constructions illicites, ne se fait qu'après l'examen des dossiers au niveau de la commission de sécurité de wilaya", en vue de prendre "toutes les dispositions légales et mesures indispensables, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur".

Conformément à la décision du Conseil des ministre du 20 février 2023, l'opération de démolition des constructions "illicites habitées se fait selon un plan étudié qui est minutieusement préparé par les walis et soumis aux services centraux du ministère, en vue d'y statuer définitivement, après épuisement de toutes les voies de régularisation administrative et légale", a-t-il affirmé.

Le ministre a en outre rappelé les dispositions juridiques et réglementaires régissant l'opération de réalisation de constructions et de leur transformation, notamment la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui prévoit l'obligation de détenir un permis de construire et un permis de lotir pour toute opération de division d'une propriété foncière ou de plusieurs propriétés, ainsi que l'interdiction de bâtir '"une construction "sans l'obtention préalable du permis de construire dans les délais fixés par la loi".

Dans ce cas, ajoute le ministre," le wali ordonne à l'individu contrevenant de démolir les constructions dans les délais fixés. Si le contrevenant ne s'y conforme pas, le wali ordonne, après expiration des délais fixés, le lancement de travaux de démolition dont les coûts seront à la charge du contrevenant".

Concernant les constructions démolies à Ténès (Chlef), M. Merad a précisé que celles-ci "n'étaient pas habitées. Certaines étaient encore en cours de réalisation, tandis que d'autres étaient au niveau des fondations".

Ces constructions ont été bâties sur des terrains forestiers et font l'objet d'infractions relevées par les services d'administration des forêts, a expliqué le ministre qui a souligné que conformément à la loi, "les constructions érigées sur des terrains forestiers ou de nature forestière ne sont pas éligibles à la mise en conformité", d'autant plus qu'"aucun dossier n'a été fourni pour régulariser ces constructions".